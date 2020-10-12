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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201012/ioannikiy-1579375026.html
В РПЦ расследуют деятельность общины схиархимандрита Иоанникия
Кинешемская епархия Русской православной церкви проводит собственное расследование деятельности общины схиархимандрита Иоанникия в селе Чихачево Ивановской... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:37
2020-10-12T11:37
религия и мировоззрение
евгений марченко
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Кинешемская епархия Русской православной церкви проводит собственное расследование деятельности общины схиархимандрита Иоанникия в селе Чихачево Ивановской области, сообщили в пресс-службе епархии.Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители Ивановской области. В запросах на имя генпрокурора Игоря Краснова и главы СК Александра Бастрыкина (документы есть в распоряжении РИА Новости) депутат пишет, что к нему обратилась жительница Ивановской области Екатерина Рыбина с просьбой провести проверку деятельности Свято-Никольской обители в селе Чихачево Ивановской области.По данным депутата, в обращении Рыбина рассказывает, что ее мать Ирина Агапова начала посещать обитель, где проповедует Иоанникий, 10 лет назад, затем она переехала туда жить, а спустя время пропала. Женщину нашли в Нижнем Новгороде, куда ее якобы вывезли и заставили работать. По словам Рыбиной, паломникам ограничивают свободу передвижения, заставляют выполнять тяжелую работу, продавать квартиры, прихожане не могут покинуть обитель, их запугивают."В связи с появившейся в СМИ информацией о неканонической деятельности схиархимандрита Иоанникия на Никольском приходе села Чихачево Кинешемской епархии, сообщаем следующее. По каждому из обращений, в которых заявители сообщали о том, что их родственники или близкие люди поселились в общине села Чихачево, проводилась выездная проверка епархиальной комиссией", - говорится в сообщении.Как уточнили в епархии, в настоящее время "расследование обстановки, сложившейся на приходе Никольского храма, ведется епархиальными комиссиями под непосредственным контролем епископа Кинешемского и Палехского Илариона". "По итогам работы комиссий будут приняты решения канонического характера, о которых будет сообщено дополнительно", - заверили в церковной организации.При этом в епархии предупредили, что ни одна из туристических фирм или других организаций, занимающихся организацией паломнических поездок в общину схиархимандрита Иоанникия, не имеет на это благословения правящего архиерея.
https://ria.ru/20201009/sekta-1578947714.html
https://ria.ru/20200910/sergiy-1577025752.html
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евгений марченко, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

В РПЦ расследуют деятельность общины схиархимандрита Иоанникия

11:37 12.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЦерковь Святого Духа Спасо-Преображенского мужского монастыря города Рязани
Церковь Святого Духа Спасо-Преображенского мужского монастыря города Рязани - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Кинешемская епархия Русской православной церкви проводит собственное расследование деятельности общины схиархимандрита Иоанникия в селе Чихачево Ивановской области, сообщили в пресс-службе епархии.
Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители Ивановской области. В запросах на имя генпрокурора Игоря Краснова и главы СК Александра Бастрыкина (документы есть в распоряжении РИА Новости) депутат пишет, что к нему обратилась жительница Ивановской области Екатерина Рыбина с просьбой провести проверку деятельности Свято-Никольской обители в селе Чихачево Ивановской области.
По данным депутата, в обращении Рыбина рассказывает, что ее мать Ирина Агапова начала посещать обитель, где проповедует Иоанникий, 10 лет назад, затем она переехала туда жить, а спустя время пропала. Женщину нашли в Нижнем Новгороде, куда ее якобы вывезли и заставили работать. По словам Рыбиной, паломникам ограничивают свободу передвижения, заставляют выполнять тяжелую работу, продавать квартиры, прихожане не могут покинуть обитель, их запугивают.
Евгений Марченко - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 07:54Религия и мировоззрение
Депутат просит проверить, не является ли Свято-Никольская обитель сектой
"В связи с появившейся в СМИ информацией о неканонической деятельности схиархимандрита Иоанникия на Никольском приходе села Чихачево Кинешемской епархии, сообщаем следующее. По каждому из обращений, в которых заявители сообщали о том, что их родственники или близкие люди поселились в общине села Чихачево, проводилась выездная проверка епархиальной комиссией", - говорится в сообщении.
Как уточнили в епархии, в настоящее время "расследование обстановки, сложившейся на приходе Никольского храма, ведется епархиальными комиссиями под непосредственным контролем епископа Кинешемского и Палехского Илариона". "По итогам работы комиссий будут приняты решения канонического характера, о которых будет сообщено дополнительно", - заверили в церковной организации.
При этом в епархии предупредили, что ни одна из туристических фирм или других организаций, занимающихся организацией паломнических поездок в общину схиархимандрита Иоанникия, не имеет на это благословения правящего архиерея.
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Религия и мировоззрениеЕвгений МарченкоНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
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