Азербайджан заявил о десяти погибших при обстреле Гянджи
16:40 12.10.2020 (обновлено: 17:03 12.10.2020)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
БАКУ, 12 окт – РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число погибших при обстреле вооруженными силами Армении города Гянджи выросло до десяти, раненых - до 34.
"В результате ракетного обстрела многоквартирного дома в Гяндже со стороны вооруженных сил Армении в районе 2 часов ночи (около 3.00 мск) 11 октября 2020 года погибли девять человек, среди которых были четыре женщины, 35 человек получили ранения, нанесен ущерб более десяти многоквартирным домам и 100 различным объектам. 12 октября 2020 года в больнице скончалась одна из пострадавших в результате происшествия – Алиева Гюнай Захид гызы (1992 года рождения). Лечение других раненых продолжается в стационаре", - сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее министерство обороны Азербайджана заявило, что Гянджа - второй крупный город республики - подвергся обстрелу с территории Армении. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил 10 октября на пресс-конференции, что удар был нанесен ракетой тактического комплекса "Точка-У", в результате погибли девять человек, ранены 34. Гаджиев заявил, что удар нельзя оправдать с военной точки зрения, так как он пришелся по густонаселенному району, где нет военных объектов. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об обстреле Гянджи с армянской территории, назвав это "дезинформацией".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
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