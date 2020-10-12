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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201012/gyandzha-1579441954.html
Азербайджан заявил о десяти погибших при обстреле Гянджи
Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число погибших при обстреле вооруженными силами Армении города Гянджи выросло до десяти, раненых - до 34. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T16:40
2020-10-12T17:03
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
генпрокуратура азербайджана
азербайджан
армения
гянджа
в мире
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<strong>БАКУ, 12 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Genprokuratura_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура Азербайджана</a> заявила, что число погибших при обстреле вооруженными силами Армении города <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджи</a> выросло до десяти, раненых - до 34.Ранее министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что Гянджа - второй крупный город республики - подвергся обстрелу с территории Армении. Помощник президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> заявил 10 октября на пресс-конференции, что удар был нанесен ракетой тактического комплекса "Точка-У", в результате погибли девять человек, ранены 34. Гаджиев заявил, что удар нельзя оправдать с военной точки зрения, так как он пришелся по густонаселенному району, где нет военных объектов. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> об обстреле Гянджи с армянской территории, назвав это "дезинформацией".Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ранее <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
азербайджан
армения
гянджа
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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Кадры с места обстрела в Гяндже
Место удара в Гяндже, втором крупном городе Азербайджана. В Баку заявили, что в результате ракетного обстрела погибли девять человек, и обвинили ВС Армении. Ереван все обвинения опроверг, назвав дезинформацией.
2020-10-12T16:40
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Кадры последствия обстрела в городе Гянджа
Второй по величине город Азербайджана был обстрелян в субботу вечером армянскими силами.
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генпрокуратура азербайджана, азербайджан, армения, гянджа, в мире

Азербайджан заявил о десяти погибших при обстреле Гянджи

16:40 12.10.2020 (обновлено: 17:03 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БАКУ, 12 окт – РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число погибших при обстреле вооруженными силами Армении города Гянджи выросло до десяти, раненых - до 34.

"В результате ракетного обстрела многоквартирного дома в Гяндже со стороны вооруженных сил Армении в районе 2 часов ночи (около 3.00 мск) 11 октября 2020 года погибли девять человек, среди которых были четыре женщины, 35 человек получили ранения, нанесен ущерб более десяти многоквартирным домам и 100 различным объектам. 12 октября 2020 года в больнице скончалась одна из пострадавших в результате происшествия – Алиева Гюнай Захид гызы (1992 года рождения). Лечение других раненых продолжается в стационаре", - сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее министерство обороны Азербайджана заявило, что Гянджа - второй крупный город республики - подвергся обстрелу с территории Армении. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил 10 октября на пресс-конференции, что удар был нанесен ракетой тактического комплекса "Точка-У", в результате погибли девять человек, ранены 34. Гаджиев заявил, что удар нельзя оправдать с военной точки зрения, так как он пришелся по густонаселенному району, где нет военных объектов. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об обстреле Гянджи с армянской территории, назвав это "дезинформацией".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и ранее Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:00
У России нет выбора на постсоветском пространстве
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаГенпрокуратура АзербайджанаАзербайджанАрменияГянджаВ мире
 
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