https://ria.ru/20201012/gyandzha-1579441954.html

Азербайджан заявил о десяти погибших при обстреле Гянджи

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число погибших при обстреле вооруженными силами Армении города Гянджи выросло до десяти, раненых - до 34. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T16:40

2020-10-12T16:40

2020-10-12T17:03

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

генпрокуратура азербайджана

азербайджан

армения

гянджа

в мире

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<strong>БАКУ, 12 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Genprokuratura_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура Азербайджана</a> заявила, что число погибших при обстреле вооруженными силами Армении города <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджи</a> выросло до десяти, раненых - до 34.Ранее министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что Гянджа - второй крупный город республики - подвергся обстрелу с территории Армении. Помощник президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> заявил 10 октября на пресс-конференции, что удар был нанесен ракетой тактического комплекса "Точка-У", в результате погибли девять человек, ранены 34. Гаджиев заявил, что удар нельзя оправдать с военной точки зрения, так как он пришелся по густонаселенному району, где нет военных объектов. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> об обстреле Гянджи с армянской территории, назвав это "дезинформацией".Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ранее <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

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Кадры с места обстрела в Гяндже Место удара в Гяндже, втором крупном городе Азербайджана. В Баку заявили, что в результате ракетного обстрела погибли девять человек, и обвинили ВС Армении. Ереван все обвинения опроверг, назвав дезинформацией. 2020-10-12T16:40 true PT0M25S

Кадры последствия обстрела в городе Гянджа Второй по величине город Азербайджана был обстрелян в субботу вечером армянскими силами. 2020-10-12T16:40 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генпрокуратура азербайджана, азербайджан, армения, гянджа, в мире