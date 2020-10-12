https://ria.ru/20201012/bishkek-1579391678.html

В Бишкеке сократят комендантский час

Комендантский час в столице Киргизии сократят на один час, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления внутренних дел столицы. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T12:43

2020-10-12T12:43

2020-10-12T12:43

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

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<strong>БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости.</strong> Комендантский час в столице <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> сократят на один час, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления внутренних дел столицы."Комендантский час на территории города <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкек</a> в период чрезвычайного положения будет действовать с 22:00 (19.00 мск) часов до 05:00 (02 мск) часов для всех граждан и лиц без гражданства, за исключением государственных и муниципальных служащих, осуществляющих и способствующих поддержке жизнедеятельности столицы. В данное время готовится соответствующий приказ коменданта Бишкека", - заявил представитель пресс-службы.Ранее комендантский час действовал с 21.00 до 5.00 местного времени.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.Парламент Киргизии 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера. Новый премьер заявил, что в течение двух-трех дней президент страны планирует подать в отставку.

https://ria.ru/20201010/bishkek-1579099947.html

https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578405941.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бишкек, киргизия, в мире