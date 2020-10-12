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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201012/belorussiya-1579373159.html
Лукашенко рассказал об идеях по перераспределению полномочий президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике предлагается более 70 полномочий президента перенести на другие уровни власти. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:28
2020-10-12T11:57
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 12 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что в республике предлагается более 70 полномочий президента перенести на другие уровни власти.Как передает госагентство <a href="https://www.belta.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Белта</a>, Лукашенко в понедельник заслушал доклад по развитию национальной налоговой системы. На доклад к главе государства пришли первый вице-премьер Николай Снопков, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко и министр финансов Юрий Селиверстов."Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы. Недавно я получил записку: предлагается 71 полномочие, если можно так сказать, перенести от президента на все уровни власти. Но это отдельная тема разговора, это как подводка к основному вопросу", - сказал Лукашенко.Он отметил, что, абсолютно не вмешиваясь в работу правительства, хотел бы обсудить с чиновниками вопросы совершенствования налоговой системы Белоруссии.Ранее Лукашенко объявил о своей готовности к перераспределению властных полномочий в новой редакции конституции Белоруссии, отмечал, что часть из них может быть передана на местные уровни.После выборов президента 9 августа, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, в Белоруссии начались массовые акции протеста. На фоне этих акций Лукашенко заявил, что, если белорусы хотят реформ, власти завтра же их начнут. После этого в республике была активизирована работа над обновленным вариантом конституции. Так, Лукашенко заявлял, что ее проект будет вынесен на общественное обсуждение перед проведением референдума. Как отмечал глава государства, готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. В пятницу глава государства заявил, что о ходе работы над основным законом белорусам будет доложено на Всебелорусском народном собрании.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html
https://ria.ru/20200817/1575892703.html
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
"Явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно" - Лукашенко о перераспределении полномочий
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике предлагается более 70 полномочий президента перенести на другие уровни власти.
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РИА Новости
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал об идеях по перераспределению полномочий президента

11:28 12.10.2020 (обновлено: 11:57 12.10.2020)
 
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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике предлагается более 70 полномочий президента перенести на другие уровни власти.
Как передает госагентство Белта, Лукашенко в понедельник заслушал доклад по развитию национальной налоговой системы. На доклад к главе государства пришли первый вице-премьер Николай Снопков, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко и министр финансов Юрий Селиверстов.
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"Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы. Недавно я получил записку: предлагается 71 полномочие, если можно так сказать, перенести от президента на все уровни власти. Но это отдельная тема разговора, это как подводка к основному вопросу", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что, абсолютно не вмешиваясь в работу правительства, хотел бы обсудить с чиновниками вопросы совершенствования налоговой системы Белоруссии.
Ранее Лукашенко объявил о своей готовности к перераспределению властных полномочий в новой редакции конституции Белоруссии, отмечал, что часть из них может быть передана на местные уровни.
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После выборов президента 9 августа, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, в Белоруссии начались массовые акции протеста. На фоне этих акций Лукашенко заявил, что, если белорусы хотят реформ, власти завтра же их начнут. После этого в республике была активизирована работа над обновленным вариантом конституции. Так, Лукашенко заявлял, что ее проект будет вынесен на общественное обсуждение перед проведением референдума. Как отмечал глава государства, готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. В пятницу глава государства заявил, что о ходе работы над основным законом белорусам будет доложено на Всебелорусском народном собрании.
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