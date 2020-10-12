https://ria.ru/20201012/alrosa-1579389914.html

Путин встретится с гендиректором "Алросы"

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с гендиректором "Алросы" - крупнейшего в мире производителя алмазов в каратах - Сергеем Ивановым и проведет РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T12:36

2020-10-12T12:36

2020-10-12T12:36

алроса

дмитрий песков

владимир путин

архангельская область

экономика

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в понедельник встретится с гендиректором "<a href="http://ria.ru/organization_Alrosa/" target="_blank" data-auto="true">Алросы</a>" - крупнейшего в мире производителя алмазов в каратах - Сергеем Ивановым и проведет международные телефонные разговоры, сообщил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Также он добавил, что сегодня запланированы и международные телефонные разговоры, о которых будет сообщаться в течение дня.На долю "Алросы" приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a>, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20200807/1575497184.html

архангельская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алроса, дмитрий песков, владимир путин, архангельская область, экономика