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Путин встретится с гендиректором "Алросы"
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с гендиректором "Алросы" - крупнейшего в мире производителя алмазов в каратах - Сергеем Ивановым и проведет РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:36
2020-10-12T12:36
алроса
дмитрий песков
владимир путин
архангельская область
экономика
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в понедельник встретится с гендиректором "<a href="http://ria.ru/organization_Alrosa/" target="_blank" data-auto="true">Алросы</a>" - крупнейшего в мире производителя алмазов в каратах - Сергеем Ивановым и проведет международные телефонные разговоры, сообщил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Также он добавил, что сегодня запланированы и международные телефонные разговоры, о которых будет сообщаться в течение дня.На долю "Алросы" приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a>, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20200807/1575497184.html
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алроса, дмитрий песков, владимир путин, архангельская область, экономика

Путин встретится с гендиректором "Алросы"

12:36 12.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредставленный на должность президента компании "Алроса" Сергей Иванов
Представленный на должность президента компании Алроса Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с гендиректором "Алросы" - крупнейшего в мире производителя алмазов в каратах - Сергеем Ивановым и проведет международные телефонные разговоры, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Встреча с гендиректором "Алросы" Сергеем Ивановым будет публичной. Огромная компания, которая имеет огромное значение для целого ряда регионов, международная компания, одна из крупнейших в своей отрасли. Времена сейчас в плане конъюнктуры не совсем благоприятные, но, тем не менее, компания работает, и как раз об итогах этой работы Сергей Иванов будет докладывать президенту", - сказал Песков журналистам.
Также он добавил, что сегодня запланированы и международные телефонные разговоры, о которых будет сообщаться в течение дня.
На долю "Алросы" приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.
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АлросаДмитрий ПесковВладимир ПутинАрхангельская областьЭкономика
 
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