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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201011/zaderzhaniya-1579289619.html
Минская милиция задержала несколько десятков протестующих
Несколько десятков протестующих задержаны в воскресенье в Минске на несанкционированной акции протеста, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T16:16
2020-10-11T16:33
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 11 окт – РИА Новости.</strong> Несколько десятков протестующих задержаны в воскресенье в Минске на несанкционированной акции протеста, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.В воскресенье в белорусской столице оппозиция проводит не согласованное с властями массовое мероприятие - "марш гордости".Как сообщает корреспондент РИА Новости, только в Октябрьское РУВД <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> правоохранители доставили 26 протестующих и около 20 журналистов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Если их не посадить сейчас на лет 5-10-они посадят Беларусь на лет 20-30.
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Польская телега сегодняшний променад назвала "маршем гордости". Похоже самых гордых задержали.
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минск
белоруссия
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Кадры задержания митингующих в Минске
Задержания начались в центре Минска, где оппозиция планировала очередную несанкционированную акцию
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В центр Минска прибывает военная техника и водометы
Усиление в центре Минска, где в воскресенье запланирована очередная акция оппозиции. Колонна армейских грузовиков прибыла на улицу Интернациональная, которая находится с задней стороны дворца Республики. Из автомобилей выходят люди в военной форме с автоматами Калашникова. Другая колонна спецтехники, включая водомёты, проехала по проспекту Независимости из области в сторону центра.
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минск, белоруссия, в мире

Минская милиция задержала несколько десятков протестующих

16:16 11.10.2020 (обновлено: 16:33 11.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Несколько десятков протестующих задержаны в воскресенье в Минске на несанкционированной акции протеста, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
В воскресенье в белорусской столице оппозиция проводит не согласованное с властями массовое мероприятие - "марш гордости".

"Задержаны несколько десятков участников несанкционированного массового мероприятия в Минске. Они доставлены в территориальные отделения милиции для разбирательств", - сказала Ганусевич.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, только в Октябрьское РУВД Минска правоохранители доставили 26 протестующих и около 20 журналистов.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
 
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
 
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