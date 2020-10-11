https://ria.ru/20201011/zaderzhaniya-1579279678.html

В Минске на акции протеста начались задержания

Милиция начала задержания в центре Минска, куда оппозиция призывает приходить на несанкционированную акцию. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T14:39

2020-10-11T14:39

2020-10-11T15:43

протесты в белоруссии

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<strong>МИНСК, 11 окт — РИА Новости.</strong> Милиция начала задержания в центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска</a>, куда оппозиция призывает приходить на несанкционированную акцию.Как передает корреспондент РИА Новости, на проспекте Победителей в районе дома № 9 бойцы ОМОНа окружили девушку с фотоаппаратом, а затем проводили ее к микроавтобусу. После недолгого разговора ее увезли.Пока что сторонников оппозиции, людей с флагами либо какой-то другой атрибутикой в центре города не наблюдается. Присутствуют только люди с фотокамерами, а также сотрудники милиции в форме. На проспекте заметны микроавтобусы с силовиками.Позже стало известно о задержании корреспондента РИА Новости Сергея Попова. В тот момент он освещал акцию протеста и находился возле гостиницы "Планета". Его отвезли в Уручье.Комментарий милицииВ минском ГУВД РИА Новости сообщили, что задержаны несколько человек, которых доставили в отделения для разбирательства.Некоторые Telegram-каналы сообщили, что против протестующих применили слезоточивый газ, но официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич эти сообщения опровергла.Она добавила, что ГУВД не подтверждает и применение светошумовых гранат. На вопрос о пострадавших при столкновениях с милицией Ганусевич ответила, что такая информация пока не поступала.По словам представителя ГУВД, всего задержано более двух десятков человек.На сегодня в Минске запланирован очередной не согласованный с властями "марш гордости". Милиция перешла на усиленный вариант несения службы. В центре белорусской столицы наблюдаются проблемы с интернетом — как сообщил оператор А1, пропускная способность мобильного интернета снижена по распоряжению государственных органов.Протесты в БелоруссииМассовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции по всей в стране проходят уже более двух месяцев, самые массовые — в выходные. При этом сторонники Лукашенко проводят мероприятия в его поддержку.Все новости Белоруссии читайте на сайте <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201011/zhurnalisty-1579276749.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/lukashenko-1579032053.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания митингующих в Минске Задержания начались в центре Минска, где оппозиция планировала очередную несанкционированную акцию 2020-10-11T14:39 true PT0M10S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире