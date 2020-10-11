https://ria.ru/20201011/udalenka-1579243944.html
Собянин рассказал о лайт-варианте в борьбе с пандемией в Москве
Власти Москвы будут контролировать перевод сотрудников предприятий на удаленный режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T08:40
2020-10-11T08:40
2020-10-11T09:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> будут контролировать перевод сотрудников предприятий на удаленный режим работы, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в интервью телеканалу "<a href="https://russia.tv/" target="_blank">Россия-1</a>".Он отметил, что через несколько месяцев уже начнется массовая вакцинация против от COVID-19, но "надо пройти эту историю без потерь". "Вокруг нас существует постоянный риск, что рядом находится человек, который, может, и не подозревает об этом, болеет ковидом", — добавил мэр.При этом Собянин подчеркнул, что городские власти не будут останавливать инвестиционные программы развития, в том числе и транспорта, поставок новых трамваев, электробусов и вагонов метро, так как такие программы должны работать "на сегодня и на завтра, создавая новую экономику города".На фоне роста заболеваемости COVID-19 в Москве столичные власти ввели ограничительные меры: школьников отправили на двухнедельные каникулы, людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовали оставаться дома. Московские предприятия и организации обязаны перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
Власти Москвы
будут контролировать перевод сотрудников предприятий на удаленный режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин
в интервью телеканалу "Россия-1
".
"К сожалению, другого варианта нет. На самом деле это такой самый лайт-вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается", — сказал он.
Он отметил, что через несколько месяцев уже начнется массовая вакцинация против от COVID-19, но "надо пройти эту историю без потерь". "Вокруг нас существует постоянный риск, что рядом находится человек, который, может, и не подозревает об этом, болеет ковидом", — добавил мэр.
При этом Собянин подчеркнул, что городские власти не будут останавливать инвестиционные программы развития, в том числе и транспорта, поставок новых трамваев, электробусов и вагонов метро, так как такие программы должны работать "на сегодня и на завтра, создавая новую экономику города".
На фоне роста заболеваемости COVID-19 в Москве столичные власти ввели ограничительные меры: школьников отправили на двухнедельные каникулы, людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовали оставаться дома. Московские предприятия и организации обязаны перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.