https://ria.ru/20201011/pogoda-1579246896.html
"Обойдется без дождей". Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичей в воскресенье ожидает облачная погода без осадков, температура повысится до плюс 16 тепла, что на 5 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T09:18
2020-10-11T09:18
2020-10-11T09:18
михаил леус
погода
общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Москвичей в воскресенье ожидает облачная погода без осадков, температура повысится до плюс 16 тепла, что на 5 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Михаил Леус.Синоптик отметил, что в такой ситуации температурные показатели примерно на 4-5 градусов превысят средние многолетние значения.Ветер восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20201001/pogoda-1578029730.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, погода, общество