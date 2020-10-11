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"Обойдется без дождей". Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичей в воскресенье ожидает облачная погода без осадков, температура повысится до плюс 16 тепла, что на 5 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T09:18
2020-10-11T09:18
михаил леус
погода
общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Москвичей в воскресенье ожидает облачная погода без осадков, температура повысится до плюс 16 тепла, что на 5 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Михаил Леус.Синоптик отметил, что в такой ситуации температурные показатели примерно на 4-5 градусов превысят средние многолетние значения.Ветер восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20201001/pogoda-1578029730.html
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михаил леус, погода, общество

"Обойдется без дождей". Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

09:18 11.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновСпасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Москвичей в воскресенье ожидает облачная погода без осадков, температура повысится до плюс 16 тепла, что на 5 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион будет ощущать влияние северо-западной периферии антициклона. Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, но обойдётся без дождей. Температура воздуха в Москве составит плюс 14-16, по области плюс 12-17", - сообщил Леус.
Синоптик отметил, что в такой ситуации температурные показатели примерно на 4-5 градусов превысят средние многолетние значения.
Ветер восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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