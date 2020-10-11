https://ria.ru/20201011/pogoda-1579246896.html

"Обойдется без дождей". Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичей в воскресенье ожидает облачная погода без осадков, температура повысится до плюс 16 тепла, что на 5 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T09:18

2020-10-11T09:18

2020-10-11T09:18

михаил леус

погода

общество

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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Москвичей в воскресенье ожидает облачная погода без осадков, температура повысится до плюс 16 тепла, что на 5 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Михаил Леус.Синоптик отметил, что в такой ситуации температурные показатели примерно на 4-5 градусов превысят средние многолетние значения.Ветер восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20201001/pogoda-1578029730.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, общество