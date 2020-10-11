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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201011/pandemiya-1579328755.html
В Минздраве спрогнозировали сроки завершения пандемии
Пандемия коронавирусной инфекции продлится еще не менее года, заявил главный пульмонолог Минздрава России, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T23:17
2020-10-11T23:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
сергей авдеев
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Пандемия коронавирусной инфекции продлится еще не менее года, заявил главный пульмонолог Минздрава России, доктор медицинских наук, член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Сергей Авдеев.Он уточнил, что осенью началось предсказуемое ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом, больницы заполнены.
https://ria.ru/20201011/simptomy-1579289834.html
Пандемия продлится столько сколько нужно. А сколько нужно еще точно не решили.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, сергей авдеев

В Минздраве спрогнозировали сроки завершения пандемии

23:17 11.10.2020 (обновлено: 23:54 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский персонал на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский персонал на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пандемия коронавирусной инфекции продлится еще не менее года, заявил главный пульмонолог Минздрава России, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

"Прогнозы строить сложно. Но, наверное, это несколько месяцев. А в плане самой пандемии — не меньше года нам в этих необычных условиях существовать", — сказал Авдеев в интервью газете "Московский комсомолец".

Медицинский работник в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
Вчера, 16:19Распространение нового коронавируса
Врач оценил исследование о трех новых симптомах коронавируса
Он уточнил, что осенью началось предсказуемое ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом, больницы заполнены.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссийская академия наукСергей Авдеев
 
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