https://ria.ru/20201011/pandemiya-1579328755.html
В Минздраве спрогнозировали сроки завершения пандемии
Пандемия коронавирусной инфекции продлится еще не менее года, заявил главный пульмонолог Минздрава России, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T23:17
2020-10-11T23:17
2020-10-11T23:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
сергей авдеев
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Пандемия коронавирусной инфекции продлится еще не менее года, заявил главный пульмонолог Минздрава России, доктор медицинских наук, член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Сергей Авдеев.Он уточнил, что осенью началось предсказуемое ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом, больницы заполнены.
https://ria.ru/20201011/simptomy-1579289834.html
Сергей Волк
Пандемия продлится столько сколько нужно. А сколько нужно еще точно не решили.
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РИА Новости
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2020
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, сергей авдеев