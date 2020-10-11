https://ria.ru/20201011/okhlobystin-1579265637.html

Охлобыстин признался, почему продолжает общаться с Ефремовым

По словам Охлобыстина, он не собирается прекращать общение с Ефремовым. Об этом он рассказал в интервью "Петербургскому дневнику".Как заявил бывший священник,... РИА Новости, 11.10.2020

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2020-10-11T12:31

шоубиз

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

иван охлобыстин

общество

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> По словам Охлобыстина, он не собирается прекращать общение с <a href="http://ria.ru/person_IgorEfremov/" target="_blank" data-auto="true">Ефремовым</a>. Об этом он рассказал в интервью "Петербургскому дневнику".<br>Как заявил бывший священник, он никогда не откажется от дружбы с осужденным актером, который является крестным отцом его старшей дочери и близким другом.Преданность другу <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Охлобыстин</a> доказал еще во время судебного процесса, написав для Ефремова пьесу. Напомним, <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> получил 8 лет колонии общего режима за ДТП в центре столицы, повлекшее смерть человека.

https://ria.ru/20201007/efremov-1578546436.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, иван охлобыстин, общество