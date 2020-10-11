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Шоубиз
https://ria.ru/20201011/okhlobystin-1579265637.html
Охлобыстин признался, почему продолжает общаться с Ефремовым
По словам Охлобыстина, он не собирается прекращать общение с Ефремовым. Об этом он рассказал в интервью "Петербургскому дневнику".Как заявил бывший священник,... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T12:31
2020-10-11T12:31
шоубиз
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
иван охлобыстин
общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> По словам Охлобыстина, он не собирается прекращать общение с <a href="http://ria.ru/person_IgorEfremov/" target="_blank" data-auto="true">Ефремовым</a>. Об этом он рассказал в интервью "Петербургскому дневнику".<br>Как заявил бывший священник, он никогда не откажется от дружбы с осужденным актером, который является крестным отцом его старшей дочери и близким другом.Преданность другу <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Охлобыстин</a> доказал еще во время судебного процесса, написав для Ефремова пьесу. Напомним, <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> получил 8 лет колонии общего режима за ДТП в центре столицы, повлекшее смерть человека.
https://ria.ru/20201007/efremov-1578546436.html
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РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, иван охлобыстин, общество

Охлобыстин признался, почему продолжает общаться с Ефремовым

12:31 11.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. По словам Охлобыстина, он не собирается прекращать общение с Ефремовым. Об этом он рассказал в интервью "Петербургскому дневнику".
Как заявил бывший священник, он никогда не откажется от дружбы с осужденным актером, который является крестным отцом его старшей дочери и близким другом.

"Он – моя семья, и это несравнимо важнее любых политических пристрастий. Эти пристрастия преходящи, а семья – это навсегда. И вообще: среди прочего я учу детей, что все тлен, кроме Бога и семьи, и что счастлив только благодарный", - цитирует звезду "Интернов" издание "Петербургский дневник".

Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 07:17
Сестра Ефремова рассказала про его состояние и жизнь в изоляторе
Преданность другу Иван Охлобыстин доказал еще во время судебного процесса, написав для Ефремова пьесу. Напомним, Михаил Ефремов получил 8 лет колонии общего режима за ДТП в центре столицы, повлекшее смерть человека.
 
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ШоубизДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовИван ОхлобыстинОбщество
 
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