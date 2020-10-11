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Врачи оценили состояние девочки, которую мать полгода прятала в шкафу
Девочка из города Карпинска Свердловской области, которую мать полгода прятала в шкафу, восстанавливается: ест, спит, играет, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T16:34
2020-10-11T17:17
свердловская область
карпинск
екатеринбург
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт — РИА Новости.</strong> Девочка из города Карпинска <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>, которую мать полгода прятала в шкафу, восстанавливается: ест, спит, играет, сообщает пресс-служба Минздрава региона.Младенца, который лежал в шкафу, нашли подруги матери, которые пришли к ней в гости, они забрали девочку и сообщили о произошедшем в полицию. Полиция возбудила уголовное дело. Как сообщали агентству в пресс-службе областного главка МВД, женщина также воспитывает еще мальчика 13 лет и трехлетнюю девочку, семья на учете в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало. Вечером в пятницу вертолет доставил ребенка в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбург</a>.Ранее врачи отмечали, что девочка доставлена в Екатеринбург в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания, ее вес составляет всего три килограмма 100 граммов.
https://ria.ru/20200904/siroty-1576702715.html
Да, уже столько испытать пришлось ей на этом свете! Хочется надеяться,что эти испытания пробудят в ней какие -нибудь таланты в качестве вознаграждения.
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свердловская область
карпинск
екатеринбург
РИА Новости
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свердловская область, карпинск, екатеринбург, происшествия

Врачи оценили состояние девочки, которую мать полгода прятала в шкафу

16:34 11.10.2020 (обновлено: 17:17 11.10.2020)
 
Фотография девочки, которую с рождения держали в шкафу
Фотография девочки, которую с рождения держали в шкафу - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Девочка из города Карпинска Свердловской области, которую мать полгода прятала в шкафу, восстанавливается: ест, спит, играет, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Младенца, который лежал в шкафу, нашли подруги матери, которые пришли к ней в гости, они забрали девочку и сообщили о произошедшем в полицию. Полиция возбудила уголовное дело. Как сообщали агентству в пресс-службе областного главка МВД, женщина также воспитывает еще мальчика 13 лет и трехлетнюю девочку, семья на учете в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало. Вечером в пятницу вертолет доставил ребенка в Екатеринбург.

"Девочка <...> из Карпинска, находящаяся на лечении в Областной детской клинической больнице номер 1, ест, спит, играет", — сообщили в Минздраве.

Ранее врачи отмечали, что девочка доставлена в Екатеринбург в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания, ее вес составляет всего три килограмма 100 граммов.
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Свердловская областьКарпинскЕкатеринбургПроисшествия
 
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