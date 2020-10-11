https://ria.ru/20201011/minsk-1579281891.html

Милиция заявила, что не применяла газ против протестующих в Минске

Сотрудники минской милиции не применяли газ против протестующих в центре Минска, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T15:02

2020-10-11T15:02

2020-10-11T15:23

александр лукашенко

белоруссия

протесты в белоруссии

минск

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579282442_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_a12903a2f155204670682e1c52a4d2d4.jpg

<strong>МИНСК, 11 окт – РИА Новости.</strong> Сотрудники минской милиции не применяли газ против протестующих в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.В воскресенье в белорусской столице оппозиция проводит не согласованную с властями акцию протеста – "марш гордости". Ряд Telegram-каналов сообщили, что в отношении протестующих в центре Минска применен газ.По словам представителя минской милиции, ГУВД также не подтверждает применение светошумовых гранат в отношении участников акции протеста. На вопрос о пострадавших при столкновениях с милицией собеседница ответила, что "информация о пострадавших пока не поступала".Она также уточнила, что среди задержанных на акции протеста к настоящему времени - более 20 человек.Она также уточнила, что среди задержанных на акции протеста – более десятка человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. <strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201009/sanktsii-1579051688.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201010/belorussiya-1579196145.html

4

белоруссия

минск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания митингующих в Минске Задержания начались в центре Минска, где оппозиция планировала очередную несанкционированную акцию 2020-10-11T15:02 true PT0M10S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, минск, в мире