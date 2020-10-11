Милиция заявила, что не применяла газ против протестующих в Минске
15:02 11.10.2020 (обновлено: 15:23 11.10.2020)
МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Сотрудники минской милиции не применяли газ против протестующих в центре Минска, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
В воскресенье в белорусской столице оппозиция проводит не согласованную с властями акцию протеста – "марш гордости". Ряд Telegram-каналов сообщили, что в отношении протестующих в центре Минска применен газ.
"Со стороны милиции газ не применялся", - сказала Ганусевич.
По словам представителя минской милиции, ГУВД также не подтверждает применение светошумовых гранат в отношении участников акции протеста. На вопрос о пострадавших при столкновениях с милицией собеседница ответила, что "информация о пострадавших пока не поступала".
Она также уточнила, что среди задержанных на акции протеста к настоящему времени - более 20 человек.
Она также уточнила, что среди задержанных на акции протеста – более десятка человек.
10 октября, 17:21"Оставили в тайне". Лукашенко встретился с оппозиционерами в СИЗО
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>