В Минске в воскресенье ограничат движение транспорта из-за акции протеста
12:58 11.10.2020 (обновлено: 15:02 11.10.2020)
МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Движение личного и общественного транспорта в Минске в воскресенье будет ограничено из-за призывов оппозиции к акции протеста, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
В воскресенье оппозиционные Telegram-каналы призывают граждан выйти на очередную несанкционированную акцию протеста – "марш гордости".
"Во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро", - рассказала пресс-секретарь, отвечая на вопрос о готовности правоохранителей к не согласованному с властями массовому мероприятию.
По словам Чемодановой, милиция в Белоруссии в воскресенье несет службу в усиленном режиме. Она также сообщила, что в зависимости от складывающейся ситуации правоохранители дополнительно задействуют спецтехнику милиции.
"Не откликайтесь на призывы участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях. За участие и организацию таких мероприятий предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность", - подчеркнула собеседница агентства.
Она обратила внимание, что уголовная ответственность также предусмотрена за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, в том числе перекрытие дорожного движения. "Мы приносим извинения за неудобства, которые создают участники протестных акций, "развлекаясь" на проезжей части и не задумываясь, какие проблемы создают для окружающих", - добавила пресс-секретарь МВД республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>