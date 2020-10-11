https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579325425.html

Вирусолог спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу в России

Рост заражения коронавирусом может достичь пика через неделю, выйти на плато и начать снижаться, заявил РИА Новости вирусолог Анатолий Альтштейн. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T22:23

2020-10-11T22:23

2020-10-11T22:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Рост заражения коронавирусом может достичь пика через неделю, выйти на плато и начать снижаться, заявил РИА Новости вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank">Анатолий Альтштейн</a>.Специалист допустил такой сценарий в случае, если россияне будут соблюдать необходимые противоэпидемические меры.Он рассказал, что число заболевших продолжит повышаться, но затем пойдет на спад."Возможны сюрпризы" Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ <a href="http://ria.ru/person_aleksey-agranovskiy-/" target="_blank">Алексей Аграновский</a> в беседе с "<a href="https://vm.ru/" target="_blank">Вечерней Москвой</a>" счел прогноз коллеги вероятным.При этом эксперт напомнил, что COVID-19 – новое заболевание, которое может подготовить "сюрпризы"."По общей логике — да, плато и спад в те сроки могут быть", — заявил Аграновский.Он также напомнил, что осенью у людей снижается иммунитет даже в хорошую погоду. По мнению Аграновского, коронавирус является больше сезонной вещью, чем погодной.Новые симптомы коронавируса Ранее британские исследователи предположили, что <strong>б</strong>оль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут свидетельствовать о заражении <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>.Специалисты отмечали, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма.Вирусолог Альтштейн в беседе с РБК заявил, что о некоторых из этих признаков уже сообщалось.Инфекционист Валерий Безносенко также отметил, что о возможных кожных проявлениях после заболевания COVID-19 ученые писали еще весной.За последние сутки в России выявили 13 634 случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>. Это превышает показатели майского пика заболеваемости. Всего в стране с начала эпидемии число заразившихся коронавирусом выросло до 1 298 718 человек. Погибли 22 597 пациентов, а выздоровели более миллиона.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201011/simptomy-1579289834.html

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578519442.html

https://ria.ru/20201011/prognoz-1579279324.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество