https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579262130.html

В России за сутки умерли 149 пациентов с коронавирусом

За сутки в РФ зарегистрированы 149 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 22 597, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T11:54

2020-10-11T11:54

2020-10-11T11:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_0:317:3077:2047_1400x0_80_0_0_5d396eafd0d250b27c46ded2fe6e81eb.jpg

<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в РФ зарегистрированы 149 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 22 597, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В штабе уточнили, что данные скорректированы из-за технической ошибки. Количество подтвержденных смертей в Ямало-Ненецком автономном округе 10 октября за сутки составило одну, а не семь. Таким образом, количество смертей по стране 10 октября за сутки составило 191 вместо 197. Общее количество смертей по стране на 10 октября - 22 448 вместо 22 454.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество