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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579262130.html
В России за сутки умерли 149 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ зарегистрированы 149 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 22 597, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T11:54
2020-10-11T11:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в РФ зарегистрированы 149 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 22 597, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В штабе уточнили, что данные скорректированы из-за технической ошибки. Количество подтвержденных смертей в Ямало-Ненецком автономном округе 10 октября за сутки составило одну, а не семь. Таким образом, количество смертей по стране 10 октября за сутки составило 191 вместо 197. Общее количество смертей по стране на 10 октября - 22 448 вместо 22 454.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки умерли 149 пациентов с коронавирусом

11:54 11.10.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. За сутки в РФ зарегистрированы 149 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 22 597, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 149 летальных случаев… За весь период по России умерло 22 597 человек", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что данные скорректированы из-за технической ошибки. Количество подтвержденных смертей в Ямало-Ненецком автономном округе 10 октября за сутки составило одну, а не семь. Таким образом, количество смертей по стране 10 октября за сутки составило 191 вместо 197. Общее количество смертей по стране на 10 октября - 22 448 вместо 22 454.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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