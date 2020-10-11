https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579245983.html
В Москве еще 1186 пациентов вылечились от COVID-19
Ещё 1186 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили более 261 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T09:03
2020-10-11T09:03
2020-10-11T09:07
анастасия ракова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Ещё 1186 пациентов вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, всего врачи вылечили более 261 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.Она напомнила, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ракова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество