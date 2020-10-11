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В Москве еще 1186 пациентов вылечились от COVID-19
Ещё 1186 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили более 261 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T09:03
2020-10-11T09:07
анастасия ракова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Ещё 1186 пациентов вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, всего врачи вылечили более 261 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.Она напомнила, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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анастасия ракова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве еще 1186 пациентов вылечились от COVID-19

09:03 11.10.2020 (обновлено: 09:07 11.10.2020)
 
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПалаты медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Палаты медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ещё 1186 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили более 261 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1186 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 261 619", - сообщила Ракова.
Она напомнила, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаАнастасия РаковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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