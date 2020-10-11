Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579233865.html
Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19
Российский агропромышленный комплекс (АПК) продолжал стабильно работать даже в сложных условиях и в режиме ограничений, связанных с эпидемией коронавируса,... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T00:24
2020-10-11T00:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578836085_0:0:2949:1659_1400x0_80_0_0_b6697633b65b554f5d77a852c335e075.jpg
<strong>МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. </strong>Российский агропромышленный комплекс (АПК) продолжал стабильно работать даже в сложных условиях и в режиме ограничений, связанных с эпидемией <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Поздравление президента показали в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank">Россия 24</a>".Также он заявил, что российские предприятия агропромышленного комплекса в период пандемии не допустили сбоев в поставках продовольствия, своевременно провели посевную и в срок начали уборочную кампанию."В самые сложные и тяжелые месяцы и недели этого года не допустили сбоев в поставках продовольствия, своевременно и в полном объеме была проведена посевная, а летом также в срок началась уборочная кампания", - сказал президент.Глава государства также отметил высокие показатели урожая. "И уже сейчас можно сказать, что урожай будет хороший. Вновь более 120 миллионов тонн зерновых. Отмечу, что показатели, превышающие 100 миллионов тонн, еще относительно недавно считались рекордными, а сейчас, благодаря вашей работе, это устойчивая традиция", - сказал он.
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578836085_6:0:2735:2047_1400x0_80_0_0_be98bae9c4a59ca5a67e5bd873143a85.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, экономика

Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19

00:24 11.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ
Президент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российский агропромышленный комплекс (АПК) продолжал стабильно работать даже в сложных условиях и в режиме ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.
"Особо подчеркну, что даже в сложных условиях, связанных с эпидемией коронавируса, в режиме ограничений отечественный АПК продолжал стабильно работать. Вы трудились, не только проявляя высочайшую самоотдачу, но и настоящее мужество", - сказал он в поздравлении работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Поздравление президента показали в эфире телеканала "Россия 24".
Также он заявил, что российские предприятия агропромышленного комплекса в период пандемии не допустили сбоев в поставках продовольствия, своевременно провели посевную и в срок начали уборочную кампанию.
"В самые сложные и тяжелые месяцы и недели этого года не допустили сбоев в поставках продовольствия, своевременно и в полном объеме была проведена посевная, а летом также в срок началась уборочная кампания", - сказал президент.
Глава государства также отметил высокие показатели урожая. "И уже сейчас можно сказать, что урожай будет хороший. Вновь более 120 миллионов тонн зерновых. Отмечу, что показатели, превышающие 100 миллионов тонн, еще относительно недавно считались рекордными, а сейчас, благодаря вашей работе, это устойчивая традиция", - сказал он.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:49На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция
09:43Падение мотоциклиста с разведенного моста в Петербурге попало на видео
09:30Глава НКР обвинил Азербайджан в политике геноцида
09:26Названы три продукта, которые помогут быстрее похудеть
09:25Глава НКР заявил о несоблюдении режима прекращения огня в Карабахе
09:18Заразившийся коронавирусом 90-летний Краско отказался от госпитализации
09:18"Обойдется без дождей". Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
09:15Глава НКР заявил, что Карабах осуществляет право на самозащиту
09:15Воробьев рассказал, почему важно не допустить карантина в Подмосковье
09:08Собянин объяснил, почему Москва не закрывает инвестиционные программы
09:03В Москве еще 1186 пациентов вылечились от COVID-19
09:03Собянин: нужно пройти историю с коронавирусом без потерь
09:02Около 700 врачей направили в Подмосковье для помощи пациентам с COVID-19
08:52В Баку заявили об уничтожении армянского беспилотника
08:42В Азербайджане заявили о семи погибших при обстреле города Гянджа
08:41Пашинян призвал признать право Карабаха на самоопределение
08:40Собянин рассказал о лайт-варианте в борьбе с пандемией в Москве
08:25Ракету со сверхбыстрым "Союзом" вывезли на стартовый комплекс Байконура
08:19В Таиланде не менее 20 человек погибли при столкновении поезда и автобуса
07:52Банкир дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения
Лента новостейМолния