https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579233865.html

Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19

Российский агропромышленный комплекс (АПК) продолжал стабильно работать даже в сложных условиях и в режиме ограничений, связанных с эпидемией коронавируса,... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T00:24

2020-10-11T00:24

2020-10-11T00:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. </strong>Российский агропромышленный комплекс (АПК) продолжал стабильно работать даже в сложных условиях и в режиме ограничений, связанных с эпидемией <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Поздравление президента показали в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank">Россия 24</a>".Также он заявил, что российские предприятия агропромышленного комплекса в период пандемии не допустили сбоев в поставках продовольствия, своевременно провели посевную и в срок начали уборочную кампанию."В самые сложные и тяжелые месяцы и недели этого года не допустили сбоев в поставках продовольствия, своевременно и в полном объеме была проведена посевная, а летом также в срок началась уборочная кампания", - сказал президент.Глава государства также отметил высокие показатели урожая. "И уже сейчас можно сказать, что урожай будет хороший. Вновь более 120 миллионов тонн зерновых. Отмечу, что показатели, превышающие 100 миллионов тонн, еще относительно недавно считались рекордными, а сейчас, благодаря вашей работе, это устойчивая традиция", - сказал он.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, экономика