https://ria.ru/20201011/kirgiziya-1579270658.html

Бишкек возвращается к привычной жизни после беспорядков и митингов

Столица Киргизии - Бишкек - возвращается к привычной жизни после беспорядков и митингов, которые начались после объявления результатов парламентских выборов. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T13:29

2020-10-11T13:29

2020-10-11T13:29

протесты в бишкеке

садыр жапаров

бишкек

в мире

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<strong>БИШКЕК, 11 окт - РИА Новости.</strong> Столица Киргизии - <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank">Бишкек</a> - возвращается к привычной жизни после беспорядков и митингов, которые начались после объявления результатов парламентских выборов.Беспорядки в Бишкеке начались в ночь на 6 октября. Митингующие взяли штурмом здание парламента и администрации президента в центре города. Всего в волнениях, по информации Минздрава, пострадали более тысячи человек, один погиб.После последовал ряд отставок и арестов чиновников, членов правительства и руководителей силовых ведомств.Для недопущения мародерства и вандализма в Бишкеке начали собираться добровольные народные дружины. Это гражданское формирование, которое состоит из местных жителей, преимущественного молодых людей. Они патрулировали город и дежурили у больших торговых центров и государственных зданий. Сами дружинники позиционируют себя как аполитичная организация, не поддерживающая ни одного из представителей государства.Наученные опытом прошлых революций, некоторые предприниматели Бишкека закрыли магазины и вывезли товар в безопасные места. Несколько дней большие торговые центры, ювелирные салоны и банки были закрыты. Не работали крупные кафе и рестораны."Когда была прошлая революция, очень много мародеров было. Очень много разграбили, разбили витрины, вынесли товар. Убытки были очень большие. Потерять и не приобрести - это большая разница, разные вещи. Я решил не терять, закрыл магазин и вывез товар. Вот сейчас все обратно возвращаю", - рассказал РИА Новости владелец магазина электроники.В супермаркетах Бишкека можно было часто услышать объявление об ограничении продажи спиртных напитков из-за сложной ситуации. Алкоголь продавали до шести часов вечера.Жители города отнеслись с пониманием к такому решению.Но ограничения на продажу алкоголя - это не единственная мера для установления порядка в Бишкеке. На въездах и выездах из города появились блокпосты армии Киргизии, был введён комендантский час с 21.00 до 5.00.Генеральный штаб Киргизии сообщил РИА Новости, что блокпосты будут поддерживать правопорядок и следить за соблюдением требований и правил, введенных из-за сложной ситуации в стране.После заседания парламента 10 октября пост премьера занял <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a>. Это событие совпало с началом стабилизации ситуации в Бишкеке. Несколько тысяч его сторонников, которые все эти дни находились у здания дома правительства, отметили событие концертом. На утро следующего дня площадь опустела. Впервые с начала беспорядков на улицах можно встретить сотрудников МВД в форме и патрульные автомобили.В центре города предприниматели возвращают товар в магазины, выгружая из грузовиков большие сумки. Заработали большие торговые центры и банкоматы. Кафе и рестораны выставляют столы на улице, на дверях загорелись вывески "открыто".Местные жители надеются, что ситуация в стране стабилизируется.В настоящее время в городе стабильная и спокойная обстановка, о прошедшей волне недовольств напоминает только несколько разбитых витрин в центре Бишкека и суета предпринимателей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201010/politika-1579187399.html

https://ria.ru/20201010/bishkek-1579099947.html

https://ria.ru/20201009/protesty-1578998771.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, бишкек, в мире