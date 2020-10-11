https://ria.ru/20201011/karabakh-1579268344.html

В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги

В столице непризнанной НКР впервые за воскресенье включили сирену воздушной тревоги, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T12:57

2020-10-11T12:57

2020-10-11T16:04

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 11 окт - РИА Новости.</strong> В столице непризнанной НКР впервые за воскресенье включили сирену воздушной тревоги, передаёт корреспондент РИА Новости.Ночью по <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерту</a> были нанесены удары, включалась сирена, однако в первой половине воскресенья было тихо. На улицах появились пешеходы и машины, открылись магазины и кафе.По отзывам очевидцев, в северной части города в этот момент был замечен разведывательный беспилотник. Он кружил над тем местом, где ночью был нанесён артиллерийский удар.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201011/karabakh-1579209176.html

https://ria.ru/20201011/karabakh-1579050351.html

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры из Степанакерта: масштаб разрушений Съемочная группа @SputnikArmenia показала, что происходит в Степанакерте 2020-10-11T12:57 true PT0M46S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире