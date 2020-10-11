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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579261926.html
Алиев: договоренности по Карабаху предполагают вывод армянских сил
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что заявление по итогам трехсторонних переговоров в Москве между министрами иностранных дел РФ, Армении и... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T11:52
2020-10-11T11:52
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что заявление по итогам трехсторонних переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> между министрами иностранных дел РФ, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и Азербайджана предполагает вывод армянских сил из Карабаха."В рамках тех консультаций, которые проходили вчера и сегодня ночью в Москве, мы не пошли на то, чтобы требовать от них за столом переговоров полной капитуляции. Мы понимаем, что режим Пашиняна достаточно уязвим... Поэтому мы не стали настаивать на конкретных датах в рамках того заявления, которое было согласовано. Но это предполагает, безусловно, согласованный вывод армянских оккупационных сил с нашей территории. Поскольку в заявлении есть ссылка на субстантивные переговоры, а это значит — на базовые принципы, а там все конкретно написано, когда освобождается пять районов, когда освобождается еще два", - заявил Алиев в интервью <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>.В пятницу в Москве прошли переговоры глав МИД РФ, Армении и Азербайджана. По итогам было принято совместное заявление, в котором стороны согласились на режим прекращения огня, который вступил в силу в 12.00 по местному времени (11.00 мск) 10 октября. Стороны обвиняют друг друга в его несоблюдении. Кроме того, по итогам московских переговоров Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования согласились приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.Напрямую в тексте заявления о выводе войск ничего не говорится, стороны договорились согласовать конкретные параметры режима прекращения огня дополнительно.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201011/aliev-1579259445.html
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579209176.html
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579050351.html
Ладно бы об оккупированных территориях говорил. Но с Арцаха никто не уйдет.
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорный карабах, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Алиев: договоренности по Карабаху предполагают вывод армянских сил

11:52 11.10.2020
 
© Sputnik / Арам НерсесянЖилой дом, разрушенный в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что заявление по итогам трехсторонних переговоров в Москве между министрами иностранных дел РФ, Армении и Азербайджана предполагает вывод армянских сил из Карабаха.
"В рамках тех консультаций, которые проходили вчера и сегодня ночью в Москве, мы не пошли на то, чтобы требовать от них за столом переговоров полной капитуляции. Мы понимаем, что режим Пашиняна достаточно уязвим... Поэтому мы не стали настаивать на конкретных датах в рамках того заявления, которое было согласовано. Но это предполагает, безусловно, согласованный вывод армянских оккупационных сил с нашей территории. Поскольку в заявлении есть ссылка на субстантивные переговоры, а это значит — на базовые принципы, а там все конкретно написано, когда освобождается пять районов, когда освобождается еще два", - заявил Алиев в интервью РБК.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
Вчера, 11:33Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Алиев рассказал о роли России в урегулировании конфликта в Карабахе
В пятницу в Москве прошли переговоры глав МИД РФ, Армении и Азербайджана. По итогам было принято совместное заявление, в котором стороны согласились на режим прекращения огня, который вступил в силу в 12.00 по местному времени (11.00 мск) 10 октября. Стороны обвиняют друг друга в его несоблюдении. Кроме того, по итогам московских переговоров Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования согласились приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.
Напрямую в тексте заявления о выводе войск ничего не говорится, стороны договорились согласовать конкретные параметры режима прекращения огня дополнительно.
Последствия обстрелов в городе Тертер - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
Вчера, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Все время куда-то бежим". Карабахский конфликт — с двух сторон
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Мужчина осматривает комнату дома в Степанакерте, разрушенного после обстрела - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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