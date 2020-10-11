Алиев: договоренности по Карабаху предполагают вывод армянских сил
© Sputnik / Арам НерсесянЖилой дом, разрушенный в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Арам Нерсесян
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что заявление по итогам трехсторонних переговоров в Москве между министрами иностранных дел РФ, Армении и Азербайджана предполагает вывод армянских сил из Карабаха.
"В рамках тех консультаций, которые проходили вчера и сегодня ночью в Москве, мы не пошли на то, чтобы требовать от них за столом переговоров полной капитуляции. Мы понимаем, что режим Пашиняна достаточно уязвим... Поэтому мы не стали настаивать на конкретных датах в рамках того заявления, которое было согласовано. Но это предполагает, безусловно, согласованный вывод армянских оккупационных сил с нашей территории. Поскольку в заявлении есть ссылка на субстантивные переговоры, а это значит — на базовые принципы, а там все конкретно написано, когда освобождается пять районов, когда освобождается еще два", - заявил Алиев в интервью РБК.
В пятницу в Москве прошли переговоры глав МИД РФ, Армении и Азербайджана. По итогам было принято совместное заявление, в котором стороны согласились на режим прекращения огня, который вступил в силу в 12.00 по местному времени (11.00 мск) 10 октября. Стороны обвиняют друг друга в его несоблюдении. Кроме того, по итогам московских переговоров Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования согласились приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.
Напрямую в тексте заявления о выводе войск ничего не говорится, стороны договорились согласовать конкретные параметры режима прекращения огня дополнительно.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе