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https://ria.ru/20201011/ekzameny-1579278954.html
Опубликовано расписание ЕГЭ в 2021 году
Основной период Единого государственного экзамена и основного государственного экзамена традиционно пройдет с 24 мая по 1 июля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T14:34
2020-10-11T17:24
социальный навигатор
сн_образование
россия
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Основной период <a href="https://ria.ru/event_Edinyjj_gosudarstvennyjj_ehkzamen_EGEH" target="_blank">Единого государственного экзамена</a> и основного государственного экзамена традиционно пройдет с 24 мая по 1 июля, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rosobrnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Рособрнадзора</a>.Проекты расписаний единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2021 год опубликованы для общественного обсуждения."В соответствии с проектом расписания ЕГЭ планируется, что в 2021 году экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный (с 22 марта по 16 апреля), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 17 сентября)", — говорится в сообщении.Отмечается что начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии, литературе и химии. Нововведение 2021 года — разделение экзамена по информатике и ИКТ в основной период на два дня (18 и 19 июня), что связано с переводом этого экзамена в компьютерную форму. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.В соответствии с порядком государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года — в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в иные сроки можно только при наличии уважительных причин, подтвержденных документально и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии.Выпускники, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку или математике), могут пересдать этот предмет в резервные дни. Получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в резервный день, либо неудовлетворительный результат по обоим обязательным предметам, могут участвовать в ЕГЭ по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период."ОГЭ для выпускников девятых классов также планируется провести в три этапа: досрочный (с 20 апреля по 14 мая), основной (с 21 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 22 сентября)", — отмечают в ведомстве.Заявления на участие в ЕГЭ и ГВЭ-11 принимаются до 1 февраля 2021 года, на участие в ОГЭ и ГВЭ-9 — до 1 марта 2021 года. Для помощи в подготовке к ЕГЭ Рособрнадзор в течение октября проводит серию онлайн-консультаций с участием разработчиков экзаменационных материалов, которые доступны на страницах ведомства в соцсети "ВКонтакте" и на YouTube.
https://ria.ru/20200916/shkolnik-1577281360.html
https://ria.ru/20200928/ege-1577868084.html
https://ria.ru/20201006/ege-1578467375.html
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, россия, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество

Опубликовано расписание ЕГЭ в 2021 году

14:34 11.10.2020 (обновлено: 17:24 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Основной период Единого государственного экзамена и основного государственного экзамена традиционно пройдет с 24 мая по 1 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Проекты расписаний единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2021 год опубликованы для общественного обсуждения.
Студенческие билеты учеников на традиционном празднике День первокурсника в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 08:00Хорошие новости
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"В соответствии с проектом расписания ЕГЭ планируется, что в 2021 году экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный (с 22 марта по 16 апреля), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 17 сентября)", — говорится в сообщении.
Отмечается что начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии, литературе и химии. Нововведение 2021 года — разделение экзамена по информатике и ИКТ в основной период на два дня (18 и 19 июня), что связано с переводом этого экзамена в компьютерную форму. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.
Единый государственный экзамен - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 10:17
В России могут измениться правила сдачи ЕГЭ
В соответствии с порядком государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года — в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в иные сроки можно только при наличии уважительных причин, подтвержденных документально и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии.
Выпускники, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку или математике), могут пересдать этот предмет в резервные дни. Получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в резервный день, либо неудовлетворительный результат по обоим обязательным предметам, могут участвовать в ЕГЭ по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период.
Ученицы ищут свои фамилии в списках на сдачу единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 16:40
Опубликованы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в новом учебном году
"ОГЭ для выпускников девятых классов также планируется провести в три этапа: досрочный (с 20 апреля по 14 мая), основной (с 21 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 22 сентября)", — отмечают в ведомстве.
Заявления на участие в ЕГЭ и ГВЭ-11 принимаются до 1 февраля 2021 года, на участие в ОГЭ и ГВЭ-9 — до 1 марта 2021 года. Для помощи в подготовке к ЕГЭ Рособрнадзор в течение октября проводит серию онлайн-консультаций с участием разработчиков экзаменационных материалов, которые доступны на страницах ведомства в соцсети "ВКонтакте" и на YouTube.
Школьные экзамены и проверочные работы в новом учебном году - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 10:57Инфографика
Школьные экзамены и проверочные работы в новом учебном году
 
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