https://ria.ru/20201011/ekzameny-1579278954.html

Опубликовано расписание ЕГЭ в 2021 году

Основной период Единого государственного экзамена и основного государственного экзамена традиционно пройдет с 24 мая по 1 июля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T14:34

2020-10-11T14:34

2020-10-11T17:24

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единый государственный экзамен (егэ)

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Основной период <a href="https://ria.ru/event_Edinyjj_gosudarstvennyjj_ehkzamen_EGEH" target="_blank">Единого государственного экзамена</a> и основного государственного экзамена традиционно пройдет с 24 мая по 1 июля, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rosobrnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Рособрнадзора</a>.Проекты расписаний единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2021 год опубликованы для общественного обсуждения."В соответствии с проектом расписания ЕГЭ планируется, что в 2021 году экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный (с 22 марта по 16 апреля), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 17 сентября)", — говорится в сообщении.Отмечается что начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии, литературе и химии. Нововведение 2021 года — разделение экзамена по информатике и ИКТ в основной период на два дня (18 и 19 июня), что связано с переводом этого экзамена в компьютерную форму. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.В соответствии с порядком государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года — в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в иные сроки можно только при наличии уважительных причин, подтвержденных документально и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии.Выпускники, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку или математике), могут пересдать этот предмет в резервные дни. Получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в резервный день, либо неудовлетворительный результат по обоим обязательным предметам, могут участвовать в ЕГЭ по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период."ОГЭ для выпускников девятых классов также планируется провести в три этапа: досрочный (с 20 апреля по 14 мая), основной (с 21 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 22 сентября)", — отмечают в ведомстве.Заявления на участие в ЕГЭ и ГВЭ-11 принимаются до 1 февраля 2021 года, на участие в ОГЭ и ГВЭ-9 — до 1 марта 2021 года. Для помощи в подготовке к ЕГЭ Рособрнадзор в течение октября проводит серию онлайн-консультаций с участием разработчиков экзаменационных материалов, которые доступны на страницах ведомства в соцсети "ВКонтакте" и на YouTube.

https://ria.ru/20200916/shkolnik-1577281360.html

https://ria.ru/20200928/ege-1577868084.html

https://ria.ru/20201006/ege-1578467375.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество