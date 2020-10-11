Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201011/buzova-1579238046.html
Бузова расплакалась на шоу "Ледниковый период"
Певица Ольга Бузова расплакалась на шоу "Ледниковый период", в котором она принимает участие в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T03:24
2020-10-11T03:24
шоубиз
россия
дмитрий соловьев
ольга бузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579238027_72:0:1485:795_1400x0_80_0_0_1fee6d9cd510f6c301d6a05ed6627942.jpg
<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Бузова</a> расплакалась на шоу "Ледниковый период", в котором она принимает участие в паре с олимпийским чемпионом <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Solovev_2/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Соловьевым</a>.Бузову расстроило то, что один из тренеров остался недоволен тем, как она катается.Ранее Бузова поделилась впечатлениями от съемок в новом сезоне шоу "Ледниковый период".Популярная певица призналась, что ей непросто далось выступление. Она также отметила, что не совсем комфортно чувствует себя на льду.
https://ria.ru/20201005/buzova-1578210513.html
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579238027_397:0:1457:795_1400x0_80_0_0_1a176c32199fd0fcaa767b2c47ad72eb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий соловьев, ольга бузова

Бузова расплакалась на шоу "Ледниковый период"

03:24 11.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Певица Ольга Бузова расплакалась на шоу "Ледниковый период", в котором она принимает участие в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.
Бузову расстроило то, что один из тренеров остался недоволен тем, как она катается.
"На меня нельзя кричать. Если на меня кто-то ругается, то бесполезно мне что-то объяснять. Дима (Соловьев – ред.) понимает мои страхи и очень бережно ко мне относится. Я даже растрогалась", — сказала певица в видео, которое опубликовано на YouTube-канале проекта.
Ранее Бузова поделилась впечатлениями от съемок в новом сезоне шоу "Ледниковый период".
Популярная певица призналась, что ей непросто далось выступление. Она также отметила, что не совсем комфортно чувствует себя на льду.
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев - Walk Away. Ледниковый период 2020 - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 11:58Шоубиз
Ольгу Бузову расстроили оценки, полученные на шоу "Ледниковый период"
 
Обсудить4
ШоубизРоссияДмитрий СоловьевОльга Бузова
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:49На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция
09:43Падение мотоциклиста с разведенного моста в Петербурге попало на видео
09:30Глава НКР обвинил Азербайджан в политике геноцида
09:26Названы три продукта, которые помогут быстрее похудеть
09:25Глава НКР заявил о несоблюдении режима прекращения огня в Карабахе
09:18Заразившийся коронавирусом 90-летний Краско отказался от госпитализации
09:18"Обойдется без дождей". Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
09:15Глава НКР заявил, что Карабах осуществляет право на самозащиту
09:15Воробьев рассказал, почему важно не допустить карантина в Подмосковье
09:08Собянин объяснил, почему Москва не закрывает инвестиционные программы
09:03В Москве еще 1186 пациентов вылечились от COVID-19
09:03Собянин: нужно пройти историю с коронавирусом без потерь
09:02Около 700 врачей направили в Подмосковье для помощи пациентам с COVID-19
08:52В Баку заявили об уничтожении армянского беспилотника
08:42В Азербайджане заявили о семи погибших при обстреле города Гянджа
08:41Пашинян призвал признать право Карабаха на самоопределение
08:40Собянин рассказал о лайт-варианте в борьбе с пандемией в Москве
08:25Ракету со сверхбыстрым "Союзом" вывезли на стартовый комплекс Байконура
08:19В Таиланде не менее 20 человек погибли при столкновении поезда и автобуса
07:52Банкир дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения
Лента новостейМолния