https://ria.ru/20201011/buzova-1579238046.html

Бузова расплакалась на шоу "Ледниковый период"

Певица Ольга Бузова расплакалась на шоу "Ледниковый период", в котором она принимает участие в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T03:24

2020-10-11T03:24

2020-10-11T03:24

шоубиз

россия

дмитрий соловьев

ольга бузова

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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Бузова</a> расплакалась на шоу "Ледниковый период", в котором она принимает участие в паре с олимпийским чемпионом <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Solovev_2/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Соловьевым</a>.Бузову расстроило то, что один из тренеров остался недоволен тем, как она катается.Ранее Бузова поделилась впечатлениями от съемок в новом сезоне шоу "Ледниковый период".Популярная певица призналась, что ей непросто далось выступление. Она также отметила, что не совсем комфортно чувствует себя на льду.

https://ria.ru/20201005/buzova-1578210513.html

4

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий соловьев, ольга бузова