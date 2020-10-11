https://ria.ru/20201011/buzova-1579238046.html
Бузова расплакалась на шоу "Ледниковый период"
Певица Ольга Бузова расплакалась на шоу "Ледниковый период", в котором она принимает участие в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T03:24
2020-10-11T03:24
2020-10-11T03:24
шоубиз
россия
дмитрий соловьев
ольга бузова
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Бузова</a> расплакалась на шоу "Ледниковый период", в котором она принимает участие в паре с олимпийским чемпионом <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Solovev_2/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Соловьевым</a>.Бузову расстроило то, что один из тренеров остался недоволен тем, как она катается.Ранее Бузова поделилась впечатлениями от съемок в новом сезоне шоу "Ледниковый период".Популярная певица призналась, что ей непросто далось выступление. Она также отметила, что не совсем комфортно чувствует себя на льду.
https://ria.ru/20201005/buzova-1578210513.html
4
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий соловьев, ольга бузова