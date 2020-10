https://ria.ru/20201010/zdorove-1578821586.html

Всемирный день психического здоровья

Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day). Он проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения

Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный <a href="https://wfmh.global/world-mental-health-day-2020/" target="_blank">день психического здоровья</a> (World Mental Health Day). Он проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью информирования общества о проблемах психического здоровья и укрепления психического здоровья.В 1948 году была организована <a href="https://wfmh.global/about-us/" target="_blank">Всемирная федерация психического здоровья</a> (World Federation for Mental Health), главной целью которой стало продвижение в мире профилактики психических и эмоциональных расстройств.По ее инициативе в 1992 году был проведен первый День психического здоровья. В России он отмечается <a href="https://ria.ru/science/20171010/1506554856.html" target="_blank">с 2002 года</a>, по инициативе академика РАМН Татьяны Дмитриевой (1951-2010). Психическое здоровье – это состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество. В этом позитивном смысле психическое здоровье является основой благополучия человека и эффективной деятельности общества. С начала XXI века психическое здоровье человека относится к числу приоритетных направлений деятельности любого развитого общества. Эта тема выходит далеко за пределы узкопрофессионального обсуждения, а практическое решение связанных с ней проблем требует междисциплинарного, межведомственного и межсекторного подходов фактически в каждой стране.В качестве <a href="https://psychiatr.ru/download/4070?view=1&name=%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%AF_04.19_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf" target="_blank">обязательных участников</a> любой современной системы охраны психического здоровья населения выступают как государственные структуры (здравоохранение, образование, социальная защита, охрана труда, спорт, культура и искусство), так и некоммерческие организации. Уровень психического здоровья человека определяется многочисленными социальными, психологическими и биологическими факторами. Плохое психическое здоровье <a href="https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders" target="_blank">связано</a> также с быстрыми социальными изменениями, стрессовыми условиями на работе, социальным отчуждением, нездоровым образом жизни, физическим нездоровьем и др.По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), почти 1 миллиард человек в мире страдают психическими расстройствами, ежегодно 3 миллиона человек умирают в результате злоупотребления алкоголем, и каждые 40 секунд один человек кончает жизнь самоубийством. В 2020 году еще одним негативным фактором для психического здоровья населения стала пандемия COVID-19, нарушившая привычную жизнь миллиардов людей в мире.При этом лишь относительно небольшое число людей в мире имеют возможность пользоваться качественными услугами психиатрической помощи. Более 75% людей с психическими, неврологическими и наркологическими расстройствами в странах с низким и средним уровнем дохода вообще не получают необходимого им лечения. По данным ВОЗ, пандемия COVID-19 вызвала перебои в оказании медицинской помощи во всем мире и еще больше затруднила и без того ограниченный доступ к качественным и экономически доступным услугам по охране психического здоровья, особенно в условиях чрезвычайных гуманитарных ситуаций и конфликтов. Это в первую очередь вызвано такими причинами, как <a href="https://www.who.int/ru/news-room/detail/27-08-2020-world-mental-health-day-an-opportunity-to-kick-start-a-massive-scale-up-in-investment-in-mental-health" target="_blank">рост заболеваемости</a> и риска заражения в учреждениях длительного проживания, в частности интернатах и психиатрических больницах; введение ограничений на личное общение между людьми; случаи инфицирования вирусом среди сотрудников психиатрических служб; и перепрофилирование психиатрических учреждений для оказания помощи больным COVID-19.Тема Всемирного дня психического здоровья <a href="https://wfmh.global/world-mental-health-day-2020/" target="_blank">в 2020 году</a> - "Психическое здоровье для всех, увеличение инвестиций - увеличение доступности" (Mental Health for All, Greater Investment – Greater Access). Эксперты ВОЗ отмечают, что в среднем страны затрачивают на охрану психического здоровья менее 2% своего государственного бюджета здравоохранения. Несмотря на то, что объем помощи, предоставляемой развивающимся странам на цели охраны психического здоровья, в последние годы <a href="https://www.who.int/ru/campaigns/world-mental-health-day/world-mental-health-day-2020/world-mental-health-day-campaign" target="_blank">растет</a>, он ни разу не превысил 1% всего объема помощи, направляемой на развитие здравоохранения. 10 октября по случаю Всемирного дня психического здоровья Всемирная организация здравоохранения впервые проводит глобальную онлайновую акцию, посвященную этой проблеме. <a href="https://www.who.int/ru/news-room/events/detail/2020/10/10/default-calendar/the-big-event-for-mental-health" target="_blank">В ходе акции</a> – главного мероприятия в поддержку психического здоровья – ВОЗ расскажет о работе своих сотрудников по борьбе с психическими заболеваниями, алкоголизмом и наркоманией во всем мире.В России, по данным Минздрава, в 2019 году наблюдалось снижение числа психических расстройств, в частности, связанных с употреблением психоактивных веществ. Всего в РФ в 2019 году было зарегистрировано почти 1,9 миллиона психических и поведенческих расстройств при этом это число <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200703/1573866212.html" target="_blank">снизилось</a> по сравнению с 2000 годом почти в 1,8 раза. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

