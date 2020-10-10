https://ria.ru/20201010/zalozhnitsa-1579127259.html

Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии

Гражданка Швейцарии, в течение четырех лет находившаяся в заложниках в Мали, была убита, предположительно, сторонниками террористической организации "Джамаат... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T00:28

2020-10-10T00:28

2020-10-10T00:28

швейцария

мали

в мире

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<strong>ЦЮРИХ, 10 окт - РИА Новости.</strong> Гражданка <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a>, в течение четырех лет находившаяся в заложниках в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a>, была убита, предположительно, сторонниками террористической организации "Джамаат Наср аль-Ислам Валь Муслим", сообщает в пятницу швейцарский МИД.Как уточняется, данная информация была передана Швейцарии французскими властями, которые, в свою очередь, получили ее от освободившегося из плена гражданина <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>.В министерстве добавили, что вместе с властями Мали и международными партнерами швейцарские власти в течение четырех лет работали над тем, чтобы женщина была освобождена и могла вернуться к своей семье.Как отмечается, точные обстоятельства убийства гражданки Швейцарии пока не выяснены."Швейцарские власти под руководством Федерального департамента иностранных дел прилагают все усилия, чтобы узнать больше об обстоятельствах убийства и местонахождении останков... С этой целью Федеральный департамент иностранных дел также обратится к переходному правительству в Мали", - говорится в сообщении.Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии Игнацио Кассис выразил соболезнования семье погибшей.

https://ria.ru/20200917/zatravkin-1577364396.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

швейцария, мали, в мире