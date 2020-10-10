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Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
Гражданка Швейцарии, в течение четырех лет находившаяся в заложниках в Мали, была убита, предположительно, сторонниками террористической организации "Джамаат... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T00:28
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швейцария
мали
в мире
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<strong>ЦЮРИХ, 10 окт - РИА Новости.</strong> Гражданка <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a>, в течение четырех лет находившаяся в заложниках в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a>, была убита, предположительно, сторонниками террористической организации "Джамаат Наср аль-Ислам Валь Муслим", сообщает в пятницу швейцарский МИД.Как уточняется, данная информация была передана Швейцарии французскими властями, которые, в свою очередь, получили ее от освободившегося из плена гражданина <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>.В министерстве добавили, что вместе с властями Мали и международными партнерами швейцарские власти в течение четырех лет работали над тем, чтобы женщина была освобождена и могла вернуться к своей семье.Как отмечается, точные обстоятельства убийства гражданки Швейцарии пока не выяснены."Швейцарские власти под руководством Федерального департамента иностранных дел прилагают все усилия, чтобы узнать больше об обстоятельствах убийства и местонахождении останков... С этой целью Федеральный департамент иностранных дел также обратится к переходному правительству в Мали", - говорится в сообщении.Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии Игнацио Кассис выразил соболезнования семье погибшей.
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швейцария
мали
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швейцария, мали, в мире

Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии

00:28 10.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМали. Город Бамако
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЦЮРИХ, 10 окт - РИА Новости. Гражданка Швейцарии, в течение четырех лет находившаяся в заложниках в Мали, была убита, предположительно, сторонниками террористической организации "Джамаат Наср аль-Ислам Валь Муслим", сообщает в пятницу швейцарский МИД.
Как уточняется, данная информация была передана Швейцарии французскими властями, которые, в свою очередь, получили ее от освободившегося из плена гражданина Франции.
"В пятницу днем французские власти сообщили швейцарским властям, что заложница из Швейцарии в Мали мертва. По всей видимости, она была убита похитителями из исламистской террористической организации "Джамаат Наср аль-Ислам Валь Муслим" около месяца назад", - говорится в сообщении МИД.
В министерстве добавили, что вместе с властями Мали и международными партнерами швейцарские власти в течение четырех лет работали над тем, чтобы женщина была освобождена и могла вернуться к своей семье.
Как отмечается, точные обстоятельства убийства гражданки Швейцарии пока не выяснены.
"Швейцарские власти под руководством Федерального департамента иностранных дел прилагают все усилия, чтобы узнать больше об обстоятельствах убийства и местонахождении останков... С этой целью Федеральный департамент иностранных дел также обратится к переходному правительству в Мали", - говорится в сообщении.
Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии Игнацио Кассис выразил соболезнования семье погибшей.
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