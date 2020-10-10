https://ria.ru/20201010/vaktsina-1579130019.html

Россия ведет переговоры с Боливией о поставке вакцины "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций начал переговоры с Боливией о поставках российской вакцины от коронавируса, сообщил посол РФ в латиноамериканской стране... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T02:13

2020-10-10T02:13

2020-10-10T02:13

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

боливия

в мире

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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 10 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">Российский фонд прямых инвестиций</a> начал переговоры с <a href="https://ria.ru/location_Bolivia/" target="_blank">Боливией</a> о поставках российской вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, сообщил посол РФ в латиноамериканской стране Владимир Спринчан."Сегодня начались переговоры между Российским фондом прямых инвестиций… с министерством здравоохранения Боливии, чтобы изучить вопросы импорта вакцины в Боливию", - сказал дипломат, выступая на конференции, посвященной презентации лекарства от коронавируса "Авифавир", который уже поставляется в страну.Он пояснил РИА Новости, что речь идет о поставке вакцины не для проведения клинических испытаний третьей фазы, которые в настоящее время реализуются в ряде стран. "Обсуждается поставка именно для вакцинации", - сказал посол.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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россия

боливия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, боливия, в мире