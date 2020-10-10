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https://ria.ru/20201010/pesnya-1579014031.html
У Регины Тодоренко и Влада Топалова вышла первая совместная песня
Супруги телеведущая Регина Тодороенко и певец Влад Топалов представили на всех цифровых площадках первую совместную песню. Композиция называется "Часовые... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T00:40
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влад топалов
регина тодоренко
музыка
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. </strong>Супруги телеведущая Регина Тодороенко и певец Влад Топалов представили на всех цифровых площадках первую совместную песню. Композиция называется "Часовые пояса". Топалов и Тодоренко рассказывают об отношениях на расстоянии, а также о том, как их можно сохранить. Все-таки телеведущая долгое время путешествовала по всему миру, когда снималась в тревел-шоу "Орел и решка". В комментариях слушатели поздравили пару с премьерой: "Песня – супер. Вот они настоящие чувства, счастья вам", – написала nadia_v_06; "Очень красивая песня", – считает artem_ivankovic; "Композиция такая сильная. Молодцы! Вы очень гармонично звучите и поете круто", – подчеркнула shanel4258.
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влад топалов, регина тодоренко, музыка, новости культуры

У Регины Тодоренко и Влада Топалова вышла первая совместная песня

00:40 10.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Влад Топалов и актриса и телеведущая Регина Тодоренко
Певец Влад Топалов и актриса и телеведущая Регина Тодоренко - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Супруги телеведущая Регина Тодороенко и певец Влад Топалов представили на всех цифровых площадках первую совместную песню. Композиция называется "Часовые пояса".
"Песня соткана из любви на разных концах земли, нежности в телефонных разговорах, ожидания самолетов, поездов, только бы поскорее быть рядом. Несколько лет назад мы и не знали, куда приведут нас ночные разговоры на расстоянии десятков тысяч километров, когда я была на Барбадосе, а Влад – в Москве. Оказалась, нам было уготовлено захватывающее путешествие друг в друга. Люблю тебя", – рассказала Тодоренко о песне в инстаграме.
Топалов и Тодоренко рассказывают об отношениях на расстоянии, а также о том, как их можно сохранить. Все-таки телеведущая долгое время путешествовала по всему миру, когда снималась в тревел-шоу "Орел и решка".

"Все давно ждали, но у меня всегда внутри было ощущение, что должно прийти время, должна прийти песня. Это должно быть что-то, что родится естественно, а не потому что "надо". И сейчас я чувствую, что время пришло, музыка пришла и момент настал сам собой. Спасибо Богу за тебя, моя родная. Я тебя люблю", – написал Топалов.

В комментариях слушатели поздравили пару с премьерой: "Песня – супер. Вот они настоящие чувства, счастья вам", – написала nadia_v_06; "Очень красивая песня", – считает artem_ivankovic; "Композиция такая сильная. Молодцы! Вы очень гармонично звучите и поете круто", – подчеркнула shanel4258.
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