https://ria.ru/20201010/pesnya-1579014031.html

У Регины Тодоренко и Влада Топалова вышла первая совместная песня

Супруги телеведущая Регина Тодороенко и певец Влад Топалов представили на всех цифровых площадках первую совместную песню. Композиция называется "Часовые... РИА Новости, 10.10.2020

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влад топалов

регина тодоренко

музыка

новости культуры

культура

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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. </strong>Супруги телеведущая Регина Тодороенко и певец Влад Топалов представили на всех цифровых площадках первую совместную песню. Композиция называется "Часовые пояса". Топалов и Тодоренко рассказывают об отношениях на расстоянии, а также о том, как их можно сохранить. Все-таки телеведущая долгое время путешествовала по всему миру, когда снималась в тревел-шоу "Орел и решка". В комментариях слушатели поздравили пару с премьерой: "Песня – супер. Вот они настоящие чувства, счастья вам", – написала nadia_v_06; "Очень красивая песня", – считает artem_ivankovic; "Композиция такая сильная. Молодцы! Вы очень гармонично звучите и поете круто", – подчеркнула shanel4258.

https://ria.ru/20201009/trek-1578974252.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

влад топалов, регина тодоренко, музыка, новости культуры