https://ria.ru/20201010/pesnya-1579014031.html
У Регины Тодоренко и Влада Топалова вышла первая совместная песня
Супруги телеведущая Регина Тодороенко и певец Влад Топалов представили на всех цифровых площадках первую совместную песню. Композиция называется "Часовые... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T00:40
2020-10-10T00:40
2020-10-10T00:40
влад топалов
регина тодоренко
музыка
новости культуры
культура
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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. </strong>Супруги телеведущая Регина Тодороенко и певец Влад Топалов представили на всех цифровых площадках первую совместную песню. Композиция называется "Часовые пояса". Топалов и Тодоренко рассказывают об отношениях на расстоянии, а также о том, как их можно сохранить. Все-таки телеведущая долгое время путешествовала по всему миру, когда снималась в тревел-шоу "Орел и решка". В комментариях слушатели поздравили пару с премьерой: "Песня – супер. Вот они настоящие чувства, счастья вам", – написала nadia_v_06; "Очень красивая песня", – считает artem_ivankovic; "Композиция такая сильная. Молодцы! Вы очень гармонично звучите и поете круто", – подчеркнула shanel4258.
https://ria.ru/20201009/trek-1578974252.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
влад топалов, регина тодоренко, музыка, новости культуры
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Супруги телеведущая Регина Тодороенко и певец Влад Топалов представили на всех цифровых площадках первую совместную песню. Композиция называется "Часовые пояса".
"Песня соткана из любви на разных концах земли, нежности в телефонных разговорах, ожидания самолетов, поездов, только бы поскорее быть рядом. Несколько лет назад мы и не знали, куда приведут нас ночные разговоры на расстоянии десятков тысяч километров, когда я была на Барбадосе, а Влад – в Москве. Оказалась, нам было уготовлено захватывающее путешествие друг в друга. Люблю тебя", – рассказала Тодоренко о песне в инстаграме.
Топалов и Тодоренко рассказывают об отношениях на расстоянии, а также о том, как их можно сохранить. Все-таки телеведущая долгое время путешествовала по всему миру, когда снималась в тревел-шоу "Орел и решка".
"Все давно ждали, но у меня всегда внутри было ощущение, что должно прийти время, должна прийти песня. Это должно быть что-то, что родится естественно, а не потому что "надо". И сейчас я чувствую, что время пришло, музыка пришла и момент настал сам собой. Спасибо Богу за тебя, моя родная. Я тебя люблю", – написал Топалов.
В комментариях слушатели поздравили пару с премьерой: "Песня – супер. Вот они настоящие чувства, счастья вам", – написала nadia_v_06; "Очень красивая песня", – считает artem_ivankovic; "Композиция такая сильная. Молодцы! Вы очень гармонично звучите и поете круто", – подчеркнула shanel4258.