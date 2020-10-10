https://ria.ru/20201010/otklyuchenie-1579132713.html
Россиянам дали совет на случай высокого расхода мобильного трафика
При случайной установке на смартфон вируса нужно немедленно отключить интернет и сам мобильный телефон, сообщили агентству "Прайм" в Роскачестве. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T03:25
2020-10-10T03:25
2020-10-10T07:19
интернет
роскачество
технологии
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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости.</strong> При случайной установке на смартфон вируса нужно немедленно отключить интернет и сам мобильный телефон, сообщили <u><a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201010/832141438.html">агентству "Прайм"</a></u> в <u><a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/">Роскачестве</a></u>.По словам эксперта ведомства Алеси Боровиковой, мобильные приложения постоянно передают данные на серверы услуг или приложения сотовых оператор. Хотя программы потребляют мало трафика, в случае его повышенного расхода следует задуматься о том, не заражен ли смартфон, отметила она.
Sergey Ershov
Самый лучший совет, это забраться на крышу высокого здания и запульнуть этот дебильник куда подальше. Первые пару-тройку дней будет ломка. А потом вы увидите, что вокруг вас целый мир.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интернет, роскачество, технологии