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Тюменская область
https://ria.ru/20201010/obschestvo-1579164984.html
В Тюменской области развивают бесплатную паллиативную медпомощь
В Тюменской области 11 медорганизаций привлечены в настоящее время к оказанию бесплатной паллиативной помощи взрослым пациентам в условиях стационаров, сообщает РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T13:01
2020-10-10T13:01
тюменская область
здоровье - общество
тобольск
тюменская область
тюмень
общество
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<strong>ТЮМЕНЬ, 10 окт - РИА Новости.&nbsp;</strong>В <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> 11 медорганизаций привлечены в настоящее время к оказанию бесплатной паллиативной помощи&nbsp;взрослым пациентам в условиях стационаров, сообщает региональный департамент здравоохраненияКроме того, паллиативная&nbsp;помощь оказывается взрослым амбулаторно на базе 24 медицинских организаций, где есть соответствующие кабинеты. Детям помогают в пяти паллиативных стационарах и 31 амбулаторном учреждении. С пациентами работают не только врачи и медсёстры, но и психологи, социальные работники, инструкторы лечебной физкультуры.В регионе также развивают выездные формы работы, сформированы патронажные бригады в <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tobolsk/" target="_blank" data-auto="true">Тобольске</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ishim/" target="_blank" data-auto="true">Ишиме</a>.&nbsp;Специалисты наблюдают больных на дому, выписывают рецепты, обеспечивают осмотр врачами узких специальностей, консультируют родственников тяжелобольных и обучают их правилам ухода.За счёт областного бюджета и средств регионального благотворительного проекта "Ключ к жизни" больным предоставляется медицинская аппаратура для использования дома . В настоящее время такое оборудование и расходные материалы переданы 64 взрослым пациентам и 114 детям. Крое того, более 70 детей обеспечиваются специализированным питанием.Для родственников тяжелобольных пациентов с 2019 года действует&nbsp;<a href="https://school-care.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Виртуальная школа по уходу и реабилитации"</a>, где размещаются обучающие фото и видеоматериалы.Как сообщили в департаменте, в Тюменской области в паллиативной медпомощи нуждаются около шести тысяч взрослых жителей и чуть более 500 детей.
https://ria.ru/20200728/1575063406.html
https://ria.ru/20200711/1574172204.html
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тюменская область
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здоровье - общество, тобольск, тюменская область, тюмень, общество

В Тюменской области развивают бесплатную паллиативную медпомощь

13:01 10.10.2020
 
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 10 окт - РИА Новости. В Тюменской области 11 медорганизаций привлечены в настоящее время к оказанию бесплатной паллиативной помощи взрослым пациентам в условиях стационаров, сообщает региональный департамент здравоохранения
Кроме того, паллиативная помощь оказывается взрослым амбулаторно на базе 24 медицинских организаций, где есть соответствующие кабинеты. Детям помогают в пяти паллиативных стационарах и 31 амбулаторном учреждении. С пациентами работают не только врачи и медсёстры, но и психологи, социальные работники, инструкторы лечебной физкультуры.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
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Голикова подписала дорожную карту повышения качества паллиативной помощи
В регионе также развивают выездные формы работы, сформированы патронажные бригады в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Специалисты наблюдают больных на дому, выписывают рецепты, обеспечивают осмотр врачами узких специальностей, консультируют родственников тяжелобольных и обучают их правилам ухода.
За счёт областного бюджета и средств регионального благотворительного проекта "Ключ к жизни" больным предоставляется медицинская аппаратура для использования дома . В настоящее время такое оборудование и расходные материалы переданы 64 взрослым пациентам и 114 детям. Крое того, более 70 детей обеспечиваются специализированным питанием.
Для родственников тяжелобольных пациентов с 2019 года действует "Виртуальная школа по уходу и реабилитации", где размещаются обучающие фото и видеоматериалы.
Как сообщили в департаменте, в Тюменской области в паллиативной медпомощи нуждаются около шести тысяч взрослых жителей и чуть более 500 детей.
Ольга Осетрова - РИА Новости, 1920, 11.07.2020
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Тюменская областьЗдоровье - ОбществоТобольскТюменская областьТюменьОбщество
 
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