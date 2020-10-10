https://ria.ru/20201010/obschestvo-1579164984.html

В Тюменской области развивают бесплатную паллиативную медпомощь

В Тюменской области 11 медорганизаций привлечены в настоящее время к оказанию бесплатной паллиативной помощи взрослым пациентам в условиях стационаров, сообщает РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T13:01

2020-10-10T13:01

2020-10-10T13:01

тюменская область

здоровье - общество

тобольск

тюменская область

тюмень

общество

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<strong>ТЮМЕНЬ, 10 окт - РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> 11 медорганизаций привлечены в настоящее время к оказанию бесплатной паллиативной помощи взрослым пациентам в условиях стационаров, сообщает региональный департамент здравоохраненияКроме того, паллиативная помощь оказывается взрослым амбулаторно на базе 24 медицинских организаций, где есть соответствующие кабинеты. Детям помогают в пяти паллиативных стационарах и 31 амбулаторном учреждении. С пациентами работают не только врачи и медсёстры, но и психологи, социальные работники, инструкторы лечебной физкультуры.В регионе также развивают выездные формы работы, сформированы патронажные бригады в <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tobolsk/" target="_blank" data-auto="true">Тобольске</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ishim/" target="_blank" data-auto="true">Ишиме</a>. Специалисты наблюдают больных на дому, выписывают рецепты, обеспечивают осмотр врачами узких специальностей, консультируют родственников тяжелобольных и обучают их правилам ухода.За счёт областного бюджета и средств регионального благотворительного проекта "Ключ к жизни" больным предоставляется медицинская аппаратура для использования дома . В настоящее время такое оборудование и расходные материалы переданы 64 взрослым пациентам и 114 детям. Крое того, более 70 детей обеспечиваются специализированным питанием.Для родственников тяжелобольных пациентов с 2019 года действует <a href="https://school-care.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Виртуальная школа по уходу и реабилитации"</a>, где размещаются обучающие фото и видеоматериалы.Как сообщили в департаменте, в Тюменской области в паллиативной медпомощи нуждаются около шести тысяч взрослых жителей и чуть более 500 детей.

https://ria.ru/20200728/1575063406.html

https://ria.ru/20200711/1574172204.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, тобольск, тюменская область, тюмень, общество