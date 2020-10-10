https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579166478.html

В ЯНАО назвали ошибкой данные о семи смертях, связанных с COVID-19

Данные федерального штаба по противодействию коронавирусу о семи летальных случаях, связанных с COVID-19, в Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T13:11

2020-10-10T13:11

2020-10-10T13:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ямал

ноябрьск

общество

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 окт - РИА Новости.</strong> Данные федерального штаба по противодействию коронавирусу о семи летальных случаях, связанных с COVID-19, в Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки являются неточными, не исключена техническая ошибка, заявила замглавы региона Татьяна Бучкова.Согласно информации на сайте <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>, на <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямале</a> за сутки зафиксировано семь летальных случаев, связанных с коронавирусом. Если данные точны, то это рекордный показатель с момента начала распространения инфекции."Сегодня федеральный штаб опубликовал сведения о семи смертях от коронавируса в округе. Это неточная информация, мы разбираемся, скорее всего, произошла техническая ошибка. За прошедшие сутки в ЯНАО - один летальный случай. В <a href="http://ria.ru/location_Nojabrsk/" target="_blank" data-auto="true">Ноябрьске</a> умер 61-летний мужчина", - цитирует региональный оперштаб Бучкову.По ее словам, ситуация с распространением коронавируса в автономном округе находится под контролем.Коронавирус в ЯНАО с начала распространения инфекции выявили у 16,8 тысячи человек, выздоровели 13,6 тысячи из них, скончались, по сведениям регионального штаба, 106 пациентов с COVID-19. Заведения общепита, бары, ТРЦ и кинотеатры возобновили работу в регионе с 1 сентября. Действие режима повышенной готовности из-за коронавируса на Ямале ранее продлили до 1 ноября.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201010/letalnost-1579149737.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямал, ноябрьск, общество