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https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579166478.html
В ЯНАО назвали ошибкой данные о семи смертях, связанных с COVID-19
Данные федерального штаба по противодействию коронавирусу о семи летальных случаях, связанных с COVID-19, в Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T13:11
2020-10-10T13:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ямал
ноябрьск
общество
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 окт - РИА Новости.</strong> Данные федерального штаба по противодействию коронавирусу о семи летальных случаях, связанных с COVID-19, в Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки являются неточными, не исключена техническая ошибка, заявила замглавы региона Татьяна Бучкова.Согласно информации на сайте <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>, на <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямале</a> за сутки зафиксировано семь летальных случаев, связанных с коронавирусом. Если данные точны, то это рекордный показатель с момента начала распространения инфекции."Сегодня федеральный штаб опубликовал сведения о семи смертях от коронавируса в округе. Это неточная информация, мы разбираемся, скорее всего, произошла техническая ошибка. За прошедшие сутки в ЯНАО - один летальный случай. В <a href="http://ria.ru/location_Nojabrsk/" target="_blank" data-auto="true">Ноябрьске</a> умер 61-летний мужчина", - цитирует региональный оперштаб Бучкову.По ее словам, ситуация с распространением коронавируса в автономном округе находится под контролем.Коронавирус в ЯНАО с начала распространения инфекции выявили у 16,8 тысячи человек, выздоровели 13,6 тысячи из них, скончались, по сведениям регионального штаба, 106 пациентов с COVID-19. Заведения общепита, бары, ТРЦ и кинотеатры возобновили работу в регионе с 1 сентября. Действие режима повышенной готовности из-за коронавируса на Ямале ранее продлили до 1 ноября.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201010/letalnost-1579149737.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямал, ноябрьск, общество

В ЯНАО назвали ошибкой данные о семи смертях, связанных с COVID-19

13:11 10.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической больнице № 52
Медицинские работники в городской клинической больнице № 52 - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 окт - РИА Новости. Данные федерального штаба по противодействию коронавирусу о семи летальных случаях, связанных с COVID-19, в Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки являются неточными, не исключена техническая ошибка, заявила замглавы региона Татьяна Бучкова.
Согласно информации на сайте стопкоронавирус.рф, на Ямале за сутки зафиксировано семь летальных случаев, связанных с коронавирусом. Если данные точны, то это рекордный показатель с момента начала распространения инфекции.
Медицинский работник в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 10:43Распространение нового коронавируса
В России за сутки умерли 197 человек с коронавирусом
"Сегодня федеральный штаб опубликовал сведения о семи смертях от коронавируса в округе. Это неточная информация, мы разбираемся, скорее всего, произошла техническая ошибка. За прошедшие сутки в ЯНАО - один летальный случай. В Ноябрьске умер 61-летний мужчина", - цитирует региональный оперштаб Бучкову.
По ее словам, ситуация с распространением коронавируса в автономном округе находится под контролем.
Коронавирус в ЯНАО с начала распространения инфекции выявили у 16,8 тысячи человек, выздоровели 13,6 тысячи из них, скончались, по сведениям регионального штаба, 106 пациентов с COVID-19. Заведения общепита, бары, ТРЦ и кинотеатры возобновили работу в регионе с 1 сентября. Действие режима повышенной готовности из-за коронавируса на Ямале ранее продлили до 1 ноября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЯмалНоябрьскОбщество
 
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