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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579151891.html
В Москве за сутки госпитализировали более 1040 человек с COVID-19
Порядка 1047 пациентов с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, за последнюю неделю было госпитализировано на 13,3% больше пациентов с COVID-19, чем РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T10:59
2020-10-10T10:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Порядка 1047 пациентов с коронавирусом госпитализированы в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сутки, за последнюю неделю было госпитализировано на 13,3% больше пациентов с COVID-19, чем за предыдущую, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 4105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю в полтора раза больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1047 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 13,3% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 263 человека", - сообщили в штабе.Уточняется, что 11,2% среди заболевших - дети, 41,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,8% – от 46 до 65 лет."Еще 12% - от 66 до 79 лет. Также 4,4% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - отметили в штабе.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали более 1040 человек с COVID-19

10:59 10.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 в городской клинической больнице № 52
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 в городской клинической больнице № 52 - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Порядка 1047 пациентов с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, за последнюю неделю было госпитализировано на 13,3% больше пациентов с COVID-19, чем за предыдущую, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 4105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю в полтора раза больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1047 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 13,3% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 263 человека", - сообщили в штабе.
Уточняется, что 11,2% среди заболевших - дети, 41,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,8% – от 46 до 65 лет.
"Еще 12% - от 66 до 79 лет. Также 4,4% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - отметили в штабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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