https://ria.ru/20201010/kirgiziya-1579199656.html

Жители Бишкека оценили введение комендантского часа

Введение комендантского часа в столице Киргизии поможет сохранить правопорядок, он необходим для безопасности города, где участились случаи мародерства и... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T19:31

2020-10-10T19:31

2020-10-10T19:40

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

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протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости.</strong> Введение комендантского часа в столице <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> поможет сохранить правопорядок, он необходим для безопасности города, где участились случаи мародерства и хулиганства, рассказали РИА Новости жители <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>.Ранее Главное управление внутренних дел Бишкека сообщило, что в столице Киргизии на фоне протестов введен комендантский час с 21.00 (18.00 мск) до 05.00 (02.00 мск)."Это поможет предотвратить беспорядки и мародерство. Это нужно для безопасности города", - сказал один из собеседников агентства.По словам местных жителей, в последние несколько дней участились случаи мародерства и хулиганства, а введение комендантского часа поможет свести число таких случаев к минимуму."Вчера передавал сестре вещи поздно ночью, а возле ее дома двое молодых парней были. Я уехал, а они ходили, узнавали, кому что передали. Если бы меня застали, драка бы была. Зачем это надо? Пусть органы разбираются, кто это был", - рассказал РИА Новости другой житель Бишкека.В субботу практически впервые с 6 октября на улицах Бишкека можно встретить патрульные автомобили МВД. До этого единственной организацией, которая обеспечивала порядок в городе, была добровольная народная дружина (ДНД)."Вот патрули появились. С шестого числа их не видел. Только ДНД ходят. Может, где-то и были, но я не видел", - рассказал водитель такси в Бишкеке.По мнению жителей города, полностью соблюдать комендантский час люди начнут с 11 октября, поскольку в течение вечера и ночи 10 октября сторонники назначенного правительством Киргизии премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a> будут праздновать его победу. Они надеются, что силовые структуры с пониманием отнесутся к такому поводу.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников Жапарова.

https://ria.ru/20201010/bishkek-1579178910.html

https://ria.ru/20201010/bishkek-1579166968.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире