https://ria.ru/20201010/kirgiziya-1579194903.html
Новый премьер Киргизии назвал Россию главным стратегическим партнером
Москва является главным стратегическим партнером Бишкека и останется им, заявил новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T17:07
2020-10-10T17:07
2020-10-10T20:20
москва
бишкек
протесты в бишкеке
россия
садыр жапаров
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> является главным стратегическим партнером <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> и останется им, заявил новый премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a>."Россия наш главный стратегический партнер и останется им. Нас многое связывает, в том числе и в геополитическом плане", - сказал Жапаров на пресс-конференции.
Svinka Ontherun
Только мне кажется, что его фамилию пишут неправильно?
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москва
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россия
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Наш главный партнер" – соратник нового премьер-министра Киргизии о взаимоотношениях с Россией
Соратник нового премьер-министра Киргизии лидер партии "Мекенчил" Камчыбек Ташиев высказался о взаимоотношениях с Россией.
2020-10-10T17:07
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PT0M48S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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