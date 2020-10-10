https://ria.ru/20201010/kirgiziya-1579194903.html

Новый премьер Киргизии назвал Россию главным стратегическим партнером

Москва является главным стратегическим партнером Бишкека и останется им, заявил новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T17:07

2020-10-10T17:07

2020-10-10T20:20

москва

бишкек

протесты в бишкеке

россия

садыр жапаров

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579193691_0:231:3072:1959_1400x0_80_0_0_838721bb729fd287a5327e1e0a006194.jpg

<strong>БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> является главным стратегическим партнером <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> и останется им, заявил новый премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a>."Россия наш главный стратегический партнер и останется им. Нас многое связывает, в том числе и в геополитическом плане", - сказал Жапаров на пресс-конференции.

Svinka Ontherun Только мне кажется, что его фамилию пишут неправильно? 12

5

москва

бишкек

россия

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Наш главный партнер" – соратник нового премьер-министра Киргизии о взаимоотношениях с Россией Соратник нового премьер-министра Киргизии лидер партии "Мекенчил" Камчыбек Ташиев высказался о взаимоотношениях с Россией. 2020-10-10T17:07 true PT0M48S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, москва, бишкек, россия, садыр жапаров, киргизия, в мире