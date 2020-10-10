Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201010/kirgiziya-1579194903.html
Новый премьер Киргизии назвал Россию главным стратегическим партнером
Москва является главным стратегическим партнером Бишкека и останется им, заявил новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T17:07
2020-10-10T20:20
москва
бишкек
протесты в бишкеке
россия
садыр жапаров
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579193691_0:231:3072:1959_1400x0_80_0_0_838721bb729fd287a5327e1e0a006194.jpg
<strong>БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> является главным стратегическим партнером <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> и останется им, заявил новый премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a>."Россия наш главный стратегический партнер и останется им. Нас многое связывает, в том числе и в геополитическом плане", - сказал Жапаров на пресс-конференции.
Только мне кажется, что его фамилию пишут неправильно?
12
5
москва
бишкек
россия
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Наш главный партнер" – соратник нового премьер-министра Киргизии о взаимоотношениях с Россией
Соратник нового премьер-министра Киргизии лидер партии "Мекенчил" Камчыбек Ташиев высказался о взаимоотношениях с Россией.
2020-10-10T17:07
true
PT0M48S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579193691_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_2ba0c56e41a75097794152aeb9fe897c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, москва, бишкек, россия, садыр жапаров, киргизия, в мире
Новый премьер Киргизии назвал Россию главным стратегическим партнером
БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости. Москва является главным стратегическим партнером Бишкека и останется им, заявил новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров.
2020-10-10T17:07
true
PT0M48S

Новый премьер Киргизии назвал Россию главным стратегическим партнером

17:07 10.10.2020 (обновлено: 20:20 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНовоизбранный премьер-министр Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента Киргизии
Новоизбранный премьер-министр Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента Киргизии - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости. Москва является главным стратегическим партнером Бишкека и останется им, заявил новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров.
"Россия наш главный стратегический партнер и останется им. Нас многое связывает, в том числе и в геополитическом плане", - сказал Жапаров на пресс-конференции.
 
Обсудить5
Протесты в БишкекеМоскваБишкекРоссияСадыр ЖапаровКиргизияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48Комаровский назвал лучший способ профилактики COVID-19
01:36Раскрыта опасность стирки в период пандемии коронавируса
00:57"Талибан" надеется на победу Трампа на выборах
00:31Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера
00:26Путин рассказал о модернизации российского АПК
00:24Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19
23:58В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
23:45Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
23:39В российском модуле на МКС сломался туалет
23:31Число заболевших COVID-19 за сутки в мире вновь побило рекорд
23:23"Киберпартизаны" взломали сайт национального архива Белоруссии
23:14Армения опровергла заявление об обстреле Азербайджана карабахскими силами
23:03В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
22:48Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ
22:42Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня
22:30Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве
22:26В центре Степанакерта прогремели два взрыва
22:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
22:10Трамп впервые выступил перед публикой после заражения коронавирусом
21:52Министр правительства Москвы Алексей Немерюк переболел COVID-19
Лента новостейМолния