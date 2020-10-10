https://ria.ru/20201010/kirgiziya-1579183514.html

На заседании парламента Киргизии собралось необходимое число депутатов

Необходимое для кворума число депутатов собралось на заседании парламента Киргизии, заявил спикер заксобрания Мыктыбек Абдылдаев. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T15:25

2020-10-10T15:25

2020-10-10T15:25

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579181610_0:0:3212:1807_1400x0_80_0_0_ce5fad8ace52bd2bbfb6ee233fc6e959.jpg

<strong>БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости.</strong> Необходимое для кворума число депутатов собралось на заседании парламента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, заявил спикер заксобрания Мыктыбек Абдылдаев."Сейчас 51 человек сидят в зале, еще 10 передали доверенности. В общем, 61 человек, то есть кворум есть", - сказал <a href="http://ria.ru/person_EHrlan_Abdyldaev/" target="_blank" data-auto="true">Абдылдаев</a> на заседании законодательного собрания.Как ранее сообщалось, в субботу парламентарии планируют обсудить состав кабмина нового премьера Жапарова и введение режима ЧП в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. 6 октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников Жапарова.

https://ria.ru/20201010/kirgiziya-1579178102.html

https://ria.ru/20201010/otstavka-1579183323.html

бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире