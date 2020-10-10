На заседании парламента Киргизии собралось необходимое число депутатов
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкCпикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев на внеочередном заседании парламента Киргизии
БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости. Необходимое для кворума число депутатов собралось на заседании парламента Киргизии, заявил спикер заксобрания Мыктыбек Абдылдаев.
"Сейчас 51 человек сидят в зале, еще 10 передали доверенности. В общем, 61 человек, то есть кворум есть", - сказал Абдылдаев на заседании законодательного собрания.
Как ранее сообщалось, в субботу парламентарии планируют обсудить состав кабмина нового премьера Жапарова и введение режима ЧП в Бишкеке.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. 6 октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников Жапарова.