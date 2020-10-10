Убитый в Берлине Хангошвили готовил боевиков для отправки в Южную Осетию
Зелимхан Хангошвили
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Убитый в Германии гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в подготовке в 2006 году террористической группы для отправки на Северный Кавказ, одной из целей которой были провокации против российских миротворцев в Южной Осетии, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах, знакомый с материалами уголовных дел.
В Берлине в среду начался суд над российским гражданином Вадимом Соколовым, которого обвиняют в убийстве Хангошвили в августе 2019 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские власти обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в московском метро.
Источник РИА Новости ранее в субботу сообщил, что речь идет о взрыве поезда в феврале 2004 года между "Автозаводской" и "Павелецкой". Кроме того, по словам источника, Хангошвили участвовал в планировании и подготовке теракта в Беслане.
"В 2006 году в районе грузинского села Дуиси Хангошвили осуществлял подготовку группы боевиков численностью до 50 человек для последующей заброски на территорию Северного Кавказа, а также участия в провокационных акциях против российских миротворцев, направленных на дестабилизацию обстановки в Южной Осетии", - сказал собеседник агентства.
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Обращения российских спецслужб к немецким коллегам о выдаче Хангошвили были неформально отклонены, при этом формального запроса Генпрокуратуры РФ по этой причине так и не последовало, рассказывал Путин. Он также отмечал, что убитый в Берлине принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе.
По версии немецкого следствия, Соколов получил задание о ликвидации Хангошвили от государственных ведомств РФ. Прокуратура ФРГ предъявила ему обвинение в убийстве и незаконном владении полуавтоматическим оружием. В прошлом году Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством Хангошвили.