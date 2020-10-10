https://ria.ru/20201010/khangoshvili-1579143802.html

Убитый в Берлине Хангошвили готовил боевиков для отправки в Южную Осетию

Убитый в Германии гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в подготовке в 2006 году террористической группы для отправки на Северный Кавказ, одной из... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T09:42

2020-10-10T09:42

2020-10-10T09:42

зелимхан хангошвили

германия

грузия

терроризм

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости.</strong> Убитый в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> гражданин <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> <a href="http://ria.ru/person_zelimkhan-khangoshvili/" target="_blank" data-auto="true">Зелимхан Хангошвили</a> участвовал в подготовке в 2006 году террористической группы для отправки на Северный Кавказ, одной из целей которой были провокации против российских миротворцев в <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южной Осетии</a>, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах, знакомый с материалами уголовных дел.В <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> в среду начался суд над российским гражданином Вадимом Соколовым, которого обвиняют в убийстве Хангошвили в августе 2019 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявлял, что российские власти обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в московском метро.Источник РИА Новости ранее в субботу сообщил, что речь идет о взрыве поезда в феврале 2004 года между "Автозаводской" и "Павелецкой". Кроме того, по словам источника, Хангошвили участвовал в планировании и подготовке теракта в Беслане."В 2006 году в районе грузинского села Дуиси Хангошвили осуществлял подготовку группы боевиков численностью до 50 человек для последующей заброски на территорию Северного Кавказа, а также участия в провокационных акциях против российских миротворцев, направленных на дестабилизацию обстановки в Южной Осетии", - сказал собеседник агентства.Обращения российских спецслужб к немецким коллегам о выдаче Хангошвили были неформально отклонены, при этом формального запроса <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по этой причине так и не последовало, рассказывал Путин. Он также отмечал, что убитый в Берлине принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе.По версии немецкого следствия, Соколов получил задание о ликвидации Хангошвили от государственных ведомств РФ. Прокуратура ФРГ предъявила ему обвинение в убийстве и незаконном владении полуавтоматическим оружием. В прошлом году Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством Хангошвили.

https://ria.ru/20201008/khangoshvili-1578887419.html

https://ria.ru/20200618/1573149776.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зелимхан хангошвили, германия, грузия, терроризм, в мире