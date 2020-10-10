https://ria.ru/20201010/italiya-1578963714.html

В Италии власти запретили выпекать хлеб по воскресеньям

На Сицилии вступил в силу запрет на работу пекарен каждое первое и третье воскресенье месяца, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T12:46

2020-10-10T12:46

2020-10-10T12:46

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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. </strong>На Сицилии вступил в силу запрет на работу пекарен каждое первое и третье воскресенье месяца, <a href="https://euro-pulse.ru/news/na-siczilii-zapretili-vypekat-hleb-po-voskresenyam" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".Хотя этот продукт можно будет купить в магазинах в любой день, выпекать новый на продажу по этим дням запрещено. Нарушителям придется заплатить штраф 400 евро.Такую меру местные власти приняли по инициативе пекарей. По их наблюдениям, спрос на хлеб по воскресеньям на Сицилии сравнительно невысокий, многие испеченные булки остаются нераспроданными и черствеют. Потому сотрудникам заведений куда выгоднее проводить этот день с семьей.Запрет – мера временная, он будет действовать до следующего лета, когда на Сицилию начнут приезжать туристы. Но если они не станут активно покупать свежие булки, то воскресенье может стать выходным у работников отрасли уже на постоянной основе.Законодательное ограничение работы по выходным обсуждается не только на Сицилии. Так, в Италии продолжается обсуждение запрета на работу большей части магазинов по воскресеньям. Эту меру поддерживают христианские активисты, профсоюзы и держатели частных магазинов, против выступают владельцы крупных сетей. В Польше запрет на розничную торговлю по воскресеньям должен был вступить в силу в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 решение было отложено.

https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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