https://ria.ru/20201010/deportatsiya-1579130833.html

Экс-руководителя Общества военных пенсионеров депортируют из Латвии в РФ

Бывшего руководителя Общества военных пенсионеров Владимира Норвинда по решению МВД Латвии депортируют в Россию, сообщил на своей странице в Facebook его друг,... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T02:38

2020-10-10T02:38

2020-10-10T04:59

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<strong>РИГА, 10 окт – РИА Новости.</strong> Бывшего руководителя Общества военных пенсионеров Владимира Норвинда по решению <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Latvii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Латвии</a> депортируют в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россию</a>, сообщил на своей странице в Facebook его друг, историк Виктор Гущин.По его словам, Норвинда везут на российскую границу, чтобы передать российским пограничникам."(Нордвинд - ред.) просил сообщить всем о случившемся. И просил поддержать супругу, которая, гражданка <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a>, очень переживает внезапную депортацию мужа. О причинах случившегося могу сказать только со слов самого В.С.Норвинда. Главная причина - это, якобы, его общественная деятельность", - написал Гущин.Норвинд гражданин России, он возглавлял Общество военных пенсионеров, в которое входили бывшие советские военные, живущие на территории Латвии, которые получали пенсию от России. По решению суда общество было ликвидировано несколько лет назад. Норвинд в Латвии занимался общественной и публицистической деятельностью.

https://radiosputnik.ria.ru/20200808/1575521391.html

Валерий Носуля правильно, что депортируют. я считаю: все российские "патриоты" должны жить в России, не иметь за границей собственности, хранить сбережения только в российских рублях. повадились воспитывать россиян, сами смывшись на "вражеский" запад... лицемеры 54

teplotechnic74 Демократия однако... 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, латвия, в мире