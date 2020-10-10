Экс-руководителя Общества военных пенсионеров депортируют из Латвии в РФ
02:38 10.10.2020 (обновлено: 04:59 10.10.2020)
РИГА, 10 окт – РИА Новости. Бывшего руководителя Общества военных пенсионеров Владимира Норвинда по решению МВД Латвии депортируют в Россию, сообщил на своей странице в Facebook его друг, историк Виктор Гущин.
"Сегодня около 15.00 (время совпадает с мск) встречался в Доме Москвы с В.С.Норвиндом, который сообщил о получении им предписания МВД о запрете ему въезда на территорию Латвии. В.С.Норвинд просил об этом пока никому не говорить, поскольку в тексте документа, которое он получил, говорилось, что решение МВД можно обжаловать в Генеральной прокуратуре. По словам В.С.Норвинда, решение МВД будет обжаловано уже в ближайший понедельник, то есть 12 октября. Но спустя примерно два часа поступила информация, что полиция задержала В.С.Норвинда и везёт его в Муцениеки для последующей высылки из страны", - написал Гущин.
По его словам, Норвинда везут на российскую границу, чтобы передать российским пограничникам.
"(Нордвинд - ред.) просил сообщить всем о случившемся. И просил поддержать супругу, которая, гражданка Латвии, очень переживает внезапную депортацию мужа. О причинах случившегося могу сказать только со слов самого В.С.Норвинда. Главная причина - это, якобы, его общественная деятельность", - написал Гущин.
Норвинд гражданин России, он возглавлял Общество военных пенсионеров, в которое входили бывшие советские военные, живущие на территории Латвии, которые получали пенсию от России. По решению суда общество было ликвидировано несколько лет назад. Норвинд в Латвии занимался общественной и публицистической деятельностью.
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