Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201010/deportatsiya-1579130833.html
Экс-руководителя Общества военных пенсионеров депортируют из Латвии в РФ
Бывшего руководителя Общества военных пенсионеров Владимира Норвинда по решению МВД Латвии депортируют в Россию, сообщил на своей странице в Facebook его друг,... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T02:38
2020-10-10T04:59
россия
латвия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569552537_0:348:3022:2048_1400x0_80_0_0_8f312a9d96b777e9cd1cbf6157576754.jpg
<strong>РИГА, 10 окт – РИА Новости.</strong> Бывшего руководителя Общества военных пенсионеров Владимира Норвинда по решению <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Latvii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Латвии</a> депортируют в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россию</a>, сообщил на своей странице в Facebook его друг, историк Виктор Гущин.По его словам, Норвинда везут на российскую границу, чтобы передать российским пограничникам."(Нордвинд - ред.) просил сообщить всем о случившемся. И просил поддержать супругу, которая, гражданка <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a>, очень переживает внезапную депортацию мужа. О причинах случившегося могу сказать только со слов самого В.С.Норвинда. Главная причина - это, якобы, его общественная деятельность", - написал Гущин.Норвинд гражданин России, он возглавлял Общество военных пенсионеров, в которое входили бывшие советские военные, живущие на территории Латвии, которые получали пенсию от России. По решению суда общество было ликвидировано несколько лет назад. Норвинд в Латвии занимался общественной и публицистической деятельностью.
https://radiosputnik.ria.ru/20200808/1575521391.html
правильно, что депортируют. я считаю: все российские "патриоты" должны жить в России, не иметь за границей собственности, хранить сбережения только в российских рублях. повадились воспитывать россиян, сами смывшись на "вражеский" запад... лицемеры
54
Демократия однако...
11
5
россия
латвия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569552537_12:0:2743:2048_1400x0_80_0_0_0ebd4fd6440305f629c660031d3417db.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, латвия, в мире

Экс-руководителя Общества военных пенсионеров депортируют из Латвии в РФ

02:38 10.10.2020 (обновлено: 04:59 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей МелконовРига
Рига - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Читать ria.ru в
РИГА, 10 окт – РИА Новости. Бывшего руководителя Общества военных пенсионеров Владимира Норвинда по решению МВД Латвии депортируют в Россию, сообщил на своей странице в Facebook его друг, историк Виктор Гущин.
"Сегодня около 15.00 (время совпадает с мск) встречался в Доме Москвы с В.С.Норвиндом, который сообщил о получении им предписания МВД о запрете ему въезда на территорию Латвии. В.С.Норвинд просил об этом пока никому не говорить, поскольку в тексте документа, которое он получил, говорилось, что решение МВД можно обжаловать в Генеральной прокуратуре. По словам В.С.Норвинда, решение МВД будет обжаловано уже в ближайший понедельник, то есть 12 октября. Но спустя примерно два часа поступила информация, что полиция задержала В.С.Норвинда и везёт его в Муцениеки для последующей высылки из страны", - написал Гущин.
По его словам, Норвинда везут на российскую границу, чтобы передать российским пограничникам.
"(Нордвинд - ред.) просил сообщить всем о случившемся. И просил поддержать супругу, которая, гражданка Латвии, очень переживает внезапную депортацию мужа. О причинах случившегося могу сказать только со слов самого В.С.Норвинда. Главная причина - это, якобы, его общественная деятельность", - написал Гущин.
Норвинд гражданин России, он возглавлял Общество военных пенсионеров, в которое входили бывшие советские военные, живущие на территории Латвии, которые получали пенсию от России. По решению суда общество было ликвидировано несколько лет назад. Норвинд в Латвии занимался общественной и публицистической деятельностью.
Дворец спорта в Минске - РИА Новости, 1920, 08.08.2020
8 августа, 11:06
Россиянин и украинцы. Белоруссия депортировала трех журналистов
 
Обсудить5
РоссияЛатвияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48Комаровский назвал лучший способ профилактики COVID-19
01:36Раскрыта опасность стирки в период пандемии коронавируса
00:57"Талибан" надеется на победу Трампа на выборах
00:31Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера
00:26Путин рассказал о модернизации российского АПК
00:24Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19
23:58В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
23:45Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
23:39В российском модуле на МКС сломался туалет
23:31Число заболевших COVID-19 за сутки в мире вновь побило рекорд
23:23"Киберпартизаны" взломали сайт национального архива Белоруссии
23:14Армения опровергла заявление об обстреле Азербайджана карабахскими силами
23:03В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
22:48Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ
22:42Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня
22:30Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве
22:26В центре Степанакерта прогремели два взрыва
22:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
22:10Трамп впервые выступил перед публикой после заражения коронавирусом
21:52Министр правительства Москвы Алексей Немерюк переболел COVID-19
Лента новостейМолния