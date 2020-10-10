https://ria.ru/20201010/bishkek-1579178910.html

В Генштабе Киргизии объяснили организацию армейских блокпостов в Бишкеке

Блокпосты армии Киргизии, которые выставлены на всех въездах в Бишкек, будут следить за выполнением требований режима чрезвычайного положения и соблюдением... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T14:50

2020-10-10T14:50

2020-10-10T17:29

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579160749_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5a5572ae7bd1e2eda2bc1faed996afe0.jpg

<strong>БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости.</strong> Блокпосты армии <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, которые выставлены на всех въездах в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкек</a>, будут следить за выполнением требований режима чрезвычайного положения и соблюдением правопорядка, сообщил РИА Новости представитель генерального штаба."Блокпосты выставлены с целью контроля за соблюдением требований режима ЧП, а также для сохранения порядка", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что "блокпосты установлены на всех въездах и выездах из Бишкека".Ранее президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> ввел режим ЧП на территории Бишкека с 20.00 (17.00 мск) 9 октября до 08.00 (05.00 мск) 21 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. Позже министерство внутренних дел Киргизии сообщило, что режим ЧП в столице Киргизии вводится с 10 октября. Согласно указу главы государства, генеральному штабу вооруженных сил Киргизии поручается "ввести на территорию города Бишкека воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения".В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников Жапарова.<strong>Все новости Киргизии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Кыргызстан >></a></strong>

https://ria.ru/20201010/bishkek-1579166968.html

https://ria.ru/20201010/bishkek-1579159657.html

бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Машины МВД перекрыли движение в центре Бишкека Люди в военной форме и сотрудники МВД перекрыли движение в центре Бишкека. У центральной площади стоят военные грузовики и БТРы. 2020-10-10T14:50 true PT0M26S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире