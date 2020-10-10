https://ria.ru/20201010/bishkek-1579166968.html

В Бишкеке ввели комендантский час

Власти на фоне протестов ввели в столице Киргизии комендантский час, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе Главного управления внутренних дел Бишкека. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T13:18

2020-10-10T13:18

2020-10-10T14:09

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

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<strong>БИШКЕК, 10 окт — РИА Новости.</strong> Власти на фоне протестов ввели в столице <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank">Киргизии</a> комендантский час, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе Главного управления внутренних дел <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>.Согласно указу, в городе также запретили проведение собраний и митингов. Запрещена и продажа алкоголя с 18:00 (15:00 мск) до 9:00 (6:00 мск).Как сообщается, теперь комендатура Бишкека получила право "приостанавливать деятельность политических партий и общественных организаций, препятствующих нормализации обстановки".После парламентских выборов в Киргизии вспыхнули массовые протесты. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий захватили здание парламента, в котором также располагается администрация президента республики.В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников Жапарова со сторонниками экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a>, которого протестующие ранее освободили из СИЗО.

https://ria.ru/20201010/bishkek-1579099947.html

https://ria.ru/20201010/bishkek-1579135874.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бишкек, киргизия, в мире