В Бишкеке ввели комендантский час
13:18 10.10.2020 (обновлено: 14:09 10.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий вооруженных сил Киргизии на блокпосту в Бишкеке
"Согласно указу коменданта, в Бишкеке введен комендантский час с 21:00 (18:00 мск) до 5:00 (2:00 мск)", — заявил представитель пресс-службы.
Согласно указу, в городе также запретили проведение собраний и митингов. Запрещена и продажа алкоголя с 18:00 (15:00 мск) до 9:00 (6:00 мск).
Как сообщается, теперь комендатура Бишкека получила право "приостанавливать деятельность политических партий и общественных организаций, препятствующих нормализации обстановки".
После парламентских выборов в Киргизии вспыхнули массовые протесты. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий захватили здание парламента, в котором также располагается администрация президента республики.
В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников Жапарова со сторонниками экс-президента Алмазбека Атамбаева, которого протестующие ранее освободили из СИЗО.