https://ria.ru/20201010/bishkek-1579164119.html

МВД Киргизии объяснило появление силовиков в центре Бишкека

Силовики собрались в центре Бишкека для проведения гарнизонного развода, после которого подразделения должны разойтись по постам, заявил журналистам... РИА Новости, 10.10.2020

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2020-10-10T12:52

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости.</strong> Силовики собрались в центре <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> для проведения гарнизонного развода, после которого подразделения должны разойтись по постам, заявил журналистам представитель МВД."Тут сейчас проходит гарнизонный развод. После этого все разойдутся по своим постам ", - сказал он.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что несколько БТР, бронеавтомобилей и грузовых военных машин выстроились в центре Бишкека.В <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников Жапарова.

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/bishkek-1579105188.html

https://ria.ru/20201010/bishkek-1579135874.html

https://ria.ru/20201010/bishkek-1579099947.html

бишкек

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Машины МВД перекрыли движение в центре Бишкека Люди в военной форме и сотрудники МВД перекрыли движение в центре Бишкека. У центральной площади стоят военные грузовики и БТРы. 2020-10-10T12:50 true PT0M26S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире