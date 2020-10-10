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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201010/belorussiya-1579231538.html
"Киберпартизаны" взломали сайт национального архива Белоруссии
Сайт национального архива Белоруссии в субботу подвергся хакерской атаке, там размещены новости о политической деятельности экс-кандидата на пост президента и... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T23:23
2020-10-10T23:23
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
евросоюз
ангела меркель
германия
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МИНСК, 10 окт – РИА Новости.</strong> Сайт национального архива <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в субботу подвергся хакерской атаке, там размещены новости о политической деятельности экс-кандидата на пост президента и лидера оппозиции <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлане Тихановской</a>.В частности, на сайте можно увидеть новости и фотоснимки, касающиеся встреч Тихановской с президентом <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлем Макроном</a>, канцлером <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелой Меркель</a> и другими политиками ЕС.Кроме того, размещена ссылка на список граждан, которые были арестованы во время и после кампании по выборам президента Белоруссии, оппозиция считает их политическими заключенными.На сайте архива также опубликован логотип "белорусских киберпартизан", которые после выборов в знак несогласия с их итогами совершают атаки на официальные ресурсы государственных структур страны.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.Отношения Белоруссии со странами ЕС после выборов резко ухудшились. <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> не признал Лукашенко легитимным президентом республики.
https://ria.ru/20201010/tikhanovskaya-1579204424.html
https://ria.ru/20201010/lukashenko-1579194769.html
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германия
белоруссия
литва
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светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, ангела меркель, германия, белоруссия, литва, в мире

"Киберпартизаны" взломали сайт национального архива Белоруссии

23:23 10.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Сайт национального архива Белоруссии в субботу подвергся хакерской атаке, там размещены новости о политической деятельности экс-кандидата на пост президента и лидера оппозиции Светлане Тихановской.
В частности, на сайте можно увидеть новости и фотоснимки, касающиеся встреч Тихановской с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими политиками ЕС.
Кроме того, размещена ссылка на список граждан, которые были арестованы во время и после кампании по выборам президента Белоруссии, оппозиция считает их политическими заключенными.
На сайте архива также опубликован логотип "белорусских киберпартизан", которые после выборов в знак несогласия с их итогами совершают атаки на официальные ресурсы государственных структур страны.
Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 18:37Протесты в Белоруссии
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская уехала в Литву.
Отношения Белоруссии со странами ЕС после выборов резко ухудшились. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом республики.

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“Конституцию на улице не напишешь“ – Лукашенко встретился с представителями оппозиции - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоЕвросоюзАнгела МеркельГерманияБелоруссияЛитваВ мире
 
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