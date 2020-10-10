https://ria.ru/20201010/belgrad-1579164473.html

Путина попросили поддержать установку памятника Невскому в Белграде

Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой одобрить установку памятника Александру Невскому в... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T12:53

2020-10-10T12:53

2020-10-10T12:53

сербская православная церковь

александр невский

сергей миронов

справедливая россия

владимир путин

сербия

белград (город)

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости.</strong> Глава партии "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> написал письмо президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> с просьбой одобрить установку памятника <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Nevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александру Невскому</a> в столице <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a>, сообщает пресс-служба парламентария.По словам инициативной группы по установке памятника под руководством художника Алексея Сергиенко, идею с оживлением восприняли сербы, в том числе власти <a href="http://ria.ru/location_Belgrade/" target="_blank" data-auto="true">Белграда</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Serbskaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Сербская православная церковь</a>, которая также почитает Александра Невского как святого. Отмечается, что в качестве одного из мест установки памятника рассматривается собор Александра Невского в Белграде."Я письмо написал, отправил. Будем ждать. Вещи, которые показывают наш общий фундамент, важны для будущих поколений, потому что политики приходят и уходят, а народ остается. Поэтому когда вы ко мне обратились, я решил поддержать, направил письмо Владимиру Владимировичу, теперь будем ждать реакции и в зависимости от нее выстраивать дальнейшие шаги", - сказал Миронов на встрече с инициативной группой.Добавляется, что решение об открытии памятника, подаренного общественностью <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, может быть приурочено к визиту российского лидера в Сербию.

https://realty.ria.ru/20191001/1559314162.html

https://ria.ru/20170930/1505920521.html

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сербия

белград (город)

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сербская православная церковь, александр невский, сергей миронов, справедливая россия, владимир путин, сербия, белград (город), санкт-петербург, общество