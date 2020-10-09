https://ria.ru/20201009/zheenbekov-1578938590.html

Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов отправить в отставку премьера и членов правительства, которые работали до кризиса, чтобы... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T00:11

2020-10-09T00:11

2020-10-09T00:11

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> заявил, что готов отправить в отставку премьера и членов правительства, которые работали до кризиса, чтобы легитимизировать назначение новых, говорится в сообщении пресс-службы президента.Чтобы легитимизировать назначение нового премьер-министра и членов правительства необходимы постановление парламента и указ президента. Он выразил готовность подписать соответствующие указы и заявил, что ждет постановлений парламента, сообщает ведомство"Для исполнения парламентариями своих обязанностей правоохранительные органы должны обеспечить безопасность депутатов Жогорку Кенеша", - подчеркнул президент.<strong>Все новости Киргизии читайте на сайте <a href="http://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Кыргызстан >></a></strong>

https://ria.ru/20201008/zheenbekov-1578904555.html

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киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире