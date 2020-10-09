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Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов отправить в отставку премьера и членов правительства, которые работали до кризиса, чтобы... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T00:11
2020-10-09T00:11
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> заявил, что готов отправить в отставку премьера и членов правительства, которые работали до кризиса, чтобы легитимизировать назначение новых, говорится в сообщении пресс-службы президента.Чтобы легитимизировать назначение нового премьер-министра и членов правительства необходимы постановление парламента и указ президента. Он выразил готовность подписать соответствующие указы и заявил, что ждет постановлений парламента, сообщает ведомство"Для исполнения парламентариями своих обязанностей правоохранительные органы должны обеспечить безопасность депутатов Жогорку Кенеша", - подчеркнул президент.<strong>Все новости Киргизии читайте на сайте <a href="http://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Кыргызстан &gt;&gt;</a></strong>
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сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире

Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства

00:11 09.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов отправить в отставку премьера и членов правительства, которые работали до кризиса, чтобы легитимизировать назначение новых, говорится в сообщении пресс-службы президента.
"Необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений", - заявил президент, слова которого приводит пресс-служба.
Чтобы легитимизировать назначение нового премьер-министра и членов правительства необходимы постановление парламента и указ президента. Он выразил готовность подписать соответствующие указы и заявил, что ждет постановлений парламента, сообщает ведомство
"Для исполнения парламентариями своих обязанностей правоохранительные органы должны обеспечить безопасность депутатов Жогорку Кенеша", - подчеркнул президент.
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековКиргизияВ мире
 
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