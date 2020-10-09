https://ria.ru/20201009/yamal-1579085905.html

Меры поддержки социальных предпринимателей на Ямале признаны лучшими

Меры поддержки социальных предпринимателей на Ямале признаны одними из лучших в стране, сообщает в пятницу правительство Ямало-Ненецкого автономного округа... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T18:05

2020-10-09T18:05

2020-10-09T18:05

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости.</strong> Меры поддержки социальных предпринимателей на Ямале признаны одними из лучших в стране, сообщает в пятницу правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (<a href="https://ria.ru/yanao" target="_blank">ЯНАО</a>).На территории округа зарегистрировано более 800 социально ориентированных некоммерческих организаций, которые работают в сферах социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и спорта, молодежной политики. Округ оказывает им комплексную поддержку.Среди наиболее востребованных мер – целевые субсидии, субсидии на уставную деятельность и на реализацию социально значимых проектов. Кроме того, широко применяется предоставление услуг с использованием сертификатов. Всего финансовую поддержку по итогам прошлого года получили 247 НКО, уточняют власти.Имущественной поддержкой от округа в 2019 году воспользовались 136 организаций. В безвозмездное пользование и аренду на льготных условиях предоставлены помещения общей площадью около 45 тысяч квадратных метров.За 2019 год почти в два раза выросло количество негосударственных поставщиков, оказывающих услуги в сфере социальной защиты населения. Объем услуг, которые жители округа получили от данных организаций, увеличился в 12 раз, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20200618/1573145701.html

ямал

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямал, общество