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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20201009/yamal-1579085905.html
Меры поддержки социальных предпринимателей на Ямале признаны лучшими
Меры поддержки социальных предпринимателей на Ямале признаны одними из лучших в стране, сообщает в пятницу правительство Ямало-Ненецкого автономного округа... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T18:05
2020-10-09T18:05
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости.</strong> Меры поддержки социальных предпринимателей на Ямале признаны одними из лучших в стране, сообщает в пятницу правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (<a href="https://ria.ru/yanao" target="_blank">ЯНАО</a>).На территории округа зарегистрировано более 800 социально ориентированных некоммерческих организаций, которые работают в сферах социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и спорта, молодежной политики. Округ оказывает им комплексную поддержку.Среди наиболее востребованных мер – целевые субсидии, субсидии на уставную деятельность и на реализацию социально значимых проектов. Кроме того, широко применяется предоставление услуг с использованием сертификатов. Всего финансовую поддержку по итогам прошлого года получили 247 НКО, уточняют власти.Имущественной поддержкой от округа в 2019 году воспользовались 136 организаций. В безвозмездное пользование и аренду на льготных условиях предоставлены помещения общей площадью около 45 тысяч квадратных метров.За 2019 год почти в два раза выросло количество негосударственных поставщиков, оказывающих услуги в сфере социальной защиты населения. Объем услуг, которые жители округа получили от данных организаций, увеличился в 12 раз, отмечает пресс-служба.
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ямал, общество

Меры поддержки социальных предпринимателей на Ямале признаны лучшими

18:05 09.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповЗа год в Екатеринбурге ликвидировали 932 незаконные свалки
За год в Екатеринбурге ликвидировали 932 незаконные свалки - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Меры поддержки социальных предпринимателей на Ямале признаны одними из лучших в стране, сообщает в пятницу правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"Министерство экономического развития России и Агентство стратегических инициатив представили рейтинг регионов по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей. Оценивали такие показатели, как количество НКО, налоговую поддержку, предоставление субсидий и другие. Ямал занял третье место в рейтинге", - говорится в сообщении.

На территории округа зарегистрировано более 800 социально ориентированных некоммерческих организаций, которые работают в сферах социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и спорта, молодежной политики. Округ оказывает им комплексную поддержку.
Среди наиболее востребованных мер – целевые субсидии, субсидии на уставную деятельность и на реализацию социально значимых проектов. Кроме того, широко применяется предоставление услуг с использованием сертификатов. Всего финансовую поддержку по итогам прошлого года получили 247 НКО, уточняют власти.
Имущественной поддержкой от округа в 2019 году воспользовались 136 организаций. В безвозмездное пользование и аренду на льготных условиях предоставлены помещения общей площадью около 45 тысяч квадратных метров.
За 2019 год почти в два раза выросло количество негосударственных поставщиков, оказывающих услуги в сфере социальной защиты населения. Объем услуг, которые жители округа получили от данных организаций, увеличился в 12 раз, отмечает пресс-служба.
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