https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578966266.html

Спикер парламента Турции рассказал о разногласиях между Москвой и Анкарой

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп считает, что разногласия между Москвой и Анкарой по карабахскому конфликту не приведут к ухудшению их отношений. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T10:31

2020-10-09T10:31

2020-10-09T10:41

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

москва

турция

анкара

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<strong>АНКАРА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп считает, что разногласия между Москвой и Анкарой по карабахскому конфликту не приведут к ухудшению их отношений."Отношения между Турцией и РФ имеют богатое историческое наследие, они не раз подверглись серьезным испытаниям. Однако в соответствии с обоюдным желанием турецкого и российского народов и благодаря интенсивному двустороннему политическому диалогу нам всегда удавалось успешно разрешать разногласия. Благодаря усилиям президентов Тайипа Эрдогана и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> обе страны добились большого прогресса в построении стратегического партнерства", - сказал Шентоп РИА Новости.Он отметил, что по кризису в Нагорном Карабахе министры иностранных дел двух стран находятся в тесном контакте.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578442310.html

https://ria.ru/20201005/karabakh-1578232466.html

https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578966372.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

москва

турция

анкара

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, москва, турция, анкара, в мире