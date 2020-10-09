https://ria.ru/20201009/transport-1579096795.html
Собянин рассказал о загрузке транспорта после введения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что загрузка метро и наземного транспорта снизилась, но снижение составило лишь 10-11% по сравнению с концом сентября, что... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T18:52
2020-10-09T18:52
2020-10-09T18:52
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a> заявил, что загрузка метро и наземного транспорта снизилась, но снижение составило лишь 10-11% по сравнению с концом сентября, что явно недостаточно.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579045712.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество