https://ria.ru/20201009/thailande-1578900923.html

В пещерах Таиланда найдены древние наскальные рисунки

В Таиланде в джунглях национального парка Сам Рой Йот к юго-западу от Бангкока археологи обнаружили наскальные рисунки, возраст которых предположительно... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T06:33

2020-10-09T06:33

2020-10-09T06:33

новости - туризм

культура

новости культуры

музеи

бангкок

таиланд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578889508_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_fa9355940e5026a3111c4f31cc7a6af8.jpg

<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости</strong>. В Таиланде в джунглях национального парка Сам Рой Йот к юго-западу от Бангкока археологи обнаружили наскальные рисунки, возраст которых предположительно составляет более двух тысяч лет, <a href="https://www.lefigaro.fr/culture/en-thailande-des-peintures-millenaires-decouvertes-au-coeur-de-la-jungle-20201007" target="_blank">сообщает</a> Le Figaro. На них изображены антилопы и загадочные силуэты, что подтверждает гипотезу о том, что люди (охотники-собиратели) жили здесь в пещерах в глубокой древности. Команда археологов несколько месяцев исследовала эту местность, в которой оказалось около сорока пещер. Рисунки удалось найти только в одной. "Я закричала, когда мы увидели картины", — поделилась археолог Каннига Премджай.Их изучение сопровождалось сложностями из-за плохого освещения и темного цвета стен."Для сохранения и защиты найденных изображений нужно найти деньги, но их консервация вряд ли окупится, если принять во внимание труднодоступность для туристов", — уверена археолог.Джунгли Таиланда известны большим количеством неисследованных мест. "Мы не знаем, на что еще здесь наткнемся", — рассказала специалист.Обнаруженные в национальном парке рисунки — не самые древние в Таиланде. Так, на севере страны ранее была найдена наскальная живопись, возраст которой предположительно составляет от 5 до 11 тысяч лет.

https://ria.ru/20200607/1572411007.html

бангкок

таиланд

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, новости культуры, музеи, бангкок, таиланд