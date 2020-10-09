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https://ria.ru/20201009/thailande-1578900923.html
В пещерах Таиланда найдены древние наскальные рисунки
В Таиланде в джунглях национального парка Сам Рой Йот к юго-западу от Бангкока археологи обнаружили наскальные рисунки, возраст которых предположительно... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T06:33
2020-10-09T06:33
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бангкок
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости</strong>. В Таиланде в джунглях национального парка Сам Рой Йот к юго-западу от Бангкока археологи обнаружили наскальные рисунки, возраст которых предположительно составляет более двух тысяч лет, <a href="https://www.lefigaro.fr/culture/en-thailande-des-peintures-millenaires-decouvertes-au-coeur-de-la-jungle-20201007" target="_blank">сообщает</a> Le Figaro. На них изображены антилопы и загадочные силуэты, что подтверждает гипотезу о том, что люди (охотники-собиратели) жили здесь в пещерах в глубокой древности. Команда археологов несколько месяцев исследовала эту местность, в которой оказалось около сорока пещер. Рисунки удалось найти только в одной. "Я закричала, когда мы увидели картины", — поделилась археолог Каннига Премджай.Их изучение сопровождалось сложностями из-за плохого освещения и темного цвета стен."Для сохранения и защиты найденных изображений нужно найти деньги, но их консервация вряд ли окупится, если принять во внимание труднодоступность для туристов", — уверена археолог.Джунгли Таиланда известны большим количеством неисследованных мест. "Мы не знаем, на что еще здесь наткнемся", — рассказала специалист.Обнаруженные в национальном парке рисунки — не самые древние в Таиланде. Так, на севере страны ранее была найдена наскальная живопись, возраст которой предположительно составляет от 5 до 11 тысяч лет.
https://ria.ru/20200607/1572411007.html
бангкок
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новости - туризм, новости культуры, музеи, бангкок, таиланд

В пещерах Таиланда найдены древние наскальные рисунки

06:33 09.10.2020
 
© AFP 2020 / Lillian Suwanrumpha Наскальная живопись в национальном парке в Таиланде
Наскальная живопись в национальном парке в Таиланде - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© AFP 2020 / Lillian Suwanrumpha
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. В Таиланде в джунглях национального парка Сам Рой Йот к юго-западу от Бангкока археологи обнаружили наскальные рисунки, возраст которых предположительно составляет более двух тысяч лет, сообщает Le Figaro.
На них изображены антилопы и загадочные силуэты, что подтверждает гипотезу о том, что люди (охотники-собиратели) жили здесь в пещерах в глубокой древности.
Команда археологов несколько месяцев исследовала эту местность, в которой оказалось около сорока пещер. Рисунки удалось найти только в одной.
"Я закричала, когда мы увидели картины", — поделилась археолог Каннига Премджай.
© AFP 2020 / Lillian Suwanrumpha Наскальная живопись в национальном парке в Таиланде
Наскальная живопись в национальном парке в Таиланде - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AFP 2020 / Lillian Suwanrumpha
Наскальная живопись в национальном парке в Таиланде
Их изучение сопровождалось сложностями из-за плохого освещения и темного цвета стен.
"Для сохранения и защиты найденных изображений нужно найти деньги, но их консервация вряд ли окупится, если принять во внимание труднодоступность для туристов", — уверена археолог.
Джунгли Таиланда известны большим количеством неисследованных мест.
"Мы не знаем, на что еще здесь наткнемся", — рассказала специалист.
Обнаруженные в национальном парке рисунки — не самые древние в Таиланде. Так, на севере страны ранее была найдена наскальная живопись, возраст которой предположительно составляет от 5 до 11 тысяч лет.
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