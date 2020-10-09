https://ria.ru/20201009/semya-1578956285.html

Число многодетных семей в Омской области выросло на 15% за три года

Количество многодетных семей в Омской области с 2017 года увеличилось на 15%, сообщили РИА Новости в пресс-службе облправительства. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T09:27

2020-10-09T09:27

2020-10-09T09:27

омская область

александр бурков

омская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155534/40/1555344086_0:0:3087:1736_1400x0_80_0_0_fb13054b1941fe6e125e5d04911da6b6.jpg

<strong>ОМСК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Количество многодетных семей в <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> с 2017 года увеличилось на 15%, сообщили РИА Новости в пресс-службе облправительства."За последние три года количество многодетных семей в регионе увеличилось на 15%. В этом году по поручению губернатора расширили категорию получателей ежемесячной выплаты на третьего и последующего ребенка. Ранее этим правом родители могли воспользоваться один раз", - сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Омской области.В правительстве отметили, что пособие на третьего и последующих детей получили почти 11 тысяч семей.За время действия областного семейного капитала жители региона получили более 30 363 сертификатов, в результате около 11 тысяч семей смогли улучшить жилищные условия, газифицировать дома или направить эти средства на образование детей, отметили в пресс-службе правительства региона.Указом президента 9 октября 2017 года временно исполняющим обязанности губернатора был назначен <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a>. Затем 9 сентября 2018 года в регионе прошли досрочные выборы губернатора Омской области, по результатам которых Александр Бурков был избран губернатором Омской области, получив поддержку 82,56% от общего количества голосов избирателей (550 232 голоса).

https://ria.ru/20201006/mnogodetnye-1578338856.html

https://ria.ru/20200912/kabmin-1577133215.html

омская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бурков, омская область, общество