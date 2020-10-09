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Омская область
https://ria.ru/20201009/semya-1578956285.html
Число многодетных семей в Омской области выросло на 15% за три года
Количество многодетных семей в Омской области с 2017 года увеличилось на 15%, сообщили РИА Новости в пресс-службе облправительства. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T09:27
2020-10-09T09:27
омская область
александр бурков
омская область
общество
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<strong>ОМСК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Количество многодетных семей в <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> с 2017 года увеличилось на 15%, сообщили РИА Новости в пресс-службе облправительства."За последние три года количество многодетных семей в регионе увеличилось на 15%. В этом году по поручению губернатора расширили категорию получателей ежемесячной выплаты на третьего и последующего ребенка. Ранее этим правом родители могли воспользоваться один раз", - сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Омской области.В правительстве отметили, что пособие на третьего и последующих детей получили почти 11 тысяч семей.За время действия областного семейного капитала жители региона получили более 30 363 сертификатов, в результате около 11 тысяч семей смогли улучшить жилищные условия, газифицировать дома или направить эти средства на образование детей, отметили в пресс-службе правительства региона.Указом президента 9 октября 2017 года временно исполняющим обязанности губернатора был назначен <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a>. Затем 9 сентября 2018 года в регионе прошли досрочные выборы губернатора Омской области, по результатам которых Александр Бурков был избран губернатором Омской области, получив поддержку 82,56% от общего количества голосов избирателей (550 232 голоса).
https://ria.ru/20201006/mnogodetnye-1578338856.html
https://ria.ru/20200912/kabmin-1577133215.html
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александр бурков, омская область, общество

Число многодетных семей в Омской области выросло на 15% за три года

09:27 09.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с детьми в парке
Женщина гуляет с детьми в парке - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ОМСК, 9 окт - РИА Новости. Количество многодетных семей в Омской области с 2017 года увеличилось на 15%, сообщили РИА Новости в пресс-службе облправительства.
"За последние три года количество многодетных семей в регионе увеличилось на 15%. В этом году по поручению губернатора расширили категорию получателей ежемесячной выплаты на третьего и последующего ребенка. Ранее этим правом родители могли воспользоваться один раз", - сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Омской области.
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 05:12
В Приморье 14 миллионов рублей направили на помощь многодетным семьям
В правительстве отметили, что пособие на третьего и последующих детей получили почти 11 тысяч семей.
За время действия областного семейного капитала жители региона получили более 30 363 сертификатов, в результате около 11 тысяч семей смогли улучшить жилищные условия, газифицировать дома или направить эти средства на образование детей, отметили в пресс-службе правительства региона.
Указом президента 9 октября 2017 года временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Александр Бурков. Затем 9 сентября 2018 года в регионе прошли досрочные выборы губернатора Омской области, по результатам которых Александр Бурков был избран губернатором Омской области, получив поддержку 82,56% от общего количества голосов избирателей (550 232 голоса).
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 13:31
Правительство одобрило внесение изменений по выплатам многодетным семьям
 
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Омская областьАлександр БурковОмская областьОбщество
 
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