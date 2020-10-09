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https://ria.ru/20201009/sanktsii-1578966023.html
В Совфеде оценили планы ввести санкции против России из-за Навального
Намерение ЕС ввести санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным - это "абсолютный беспредел", цель которого в очередной раз одернуть Россию,... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T10:31
2020-10-09T10:31
госпитализация алексея навального
мария захарова
александр шульгин
алексей навальный
совет федерации рф
швеция
москва
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Намерение ЕС ввести санкции против России из-за инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> - это "абсолютный беспредел", цель которого в очередной раз одернуть Россию, заявил РИА Новости первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>.Санкционный список по инциденту с Алексеем Навальным, который готовит <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, включает имена девяти российских чиновников, в том числе, из администрации президента РФ и структур госбезопасности, сообщила ранее газета Monde со ссылкой на информированные источники. Список будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> 12 октября, добавляет газета."Это абсолютный беспредел, уже за гранью здравого смысла. Это ни в какие рамки не лезет", - заявил Джабаров.По его словам, не было предъявлено никаких фактических доказательств отравления Навального веществом "Новичок" ни со стороны Берлинской клиники Charité, ни от омских врачей. "И тут ОЗХО, которая не имеет к отравлению никакого отношения, заявляет о веществе, аналогичное по характеристикам "Новичку", хотя его компоненты есть в любой домашней бытовой химии", - сказал сенатор.По его словам, обвинения в адрес России тем более абсурдны, что Навальный "жив и здоров"."Эта акция была проведена с намерением ужесточить санкции против России и в очередной раз одернуть ее", - подчеркнул Джабаров.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.ОЗХО во вторник заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признаёт, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.Постпред РФ при ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a>, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах Навального, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.
https://ria.ru/20201008/sanktsii-1578924701.html
https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578910572.html
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госпитализация алексея навального, мария захарова, александр шульгин, алексей навальный, совет федерации рф, швеция, москва, берлин (город), в мире

В Совфеде оценили планы ввести санкции против России из-за Навального

10:31 09.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Намерение ЕС ввести санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным - это "абсолютный беспредел", цель которого в очередной раз одернуть Россию, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Санкционный список по инциденту с Алексеем Навальным, который готовит Франция и Германия, включает имена девяти российских чиновников, в том числе, из администрации президента РФ и структур госбезопасности, сообщила ранее газета Monde со ссылкой на информированные источники. Список будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе 12 октября, добавляет газета.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 21:25
Россия пообещала ответить на возможные санкции ЕС из-за Навального
"Это абсолютный беспредел, уже за гранью здравого смысла. Это ни в какие рамки не лезет", - заявил Джабаров.
По его словам, не было предъявлено никаких фактических доказательств отравления Навального веществом "Новичок" ни со стороны Берлинской клиники Charité, ни от омских врачей. "И тут ОЗХО, которая не имеет к отравлению никакого отношения, заявляет о веществе, аналогичное по характеристикам "Новичку", хотя его компоненты есть в любой домашней бытовой химии", - сказал сенатор.
По его словам, обвинения в адрес России тем более абсурдны, что Навальный "жив и здоров".
Омский аэропорт - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 19:27
МВД усомнилось в сведениях Навального о "минировании" аэропорта Омска
"Эта акция была проведена с намерением ужесточить санкции против России и в очередной раз одернуть ее", - подчеркнул Джабаров.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 16:57
МИД прокомментировал реакцию Парижа и Берлина на ситуацию с Навальным
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 12:37
Песков ответил на вопрос о работе спецслужб с записью о Навальном
ОЗХО во вторник заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признаёт, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах Навального, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.
 
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Госпитализация Алексея НавальногоМария ЗахароваАлександр ШульгинАлексей НавальныйСовет Федерации РФШвецияМоскваБерлин (город)В мире
 
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