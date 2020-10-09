https://ria.ru/20201009/postradavshie-1578974939.html

Число пострадавших на протестах в Киргизии достигло 1218 человек

Число пострадавших в столкновениях силовиков и протестующих в Киргизии достигло 1218, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе минздрава страны. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:01

2020-10-09T11:01

2020-10-09T11:10

сооронбай жээнбеков

бишкек

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Число пострадавших в столкновениях силовиков и протестующих в <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> достигло 1218, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе минздрава страны.По его словам, на настоящий момент на стационарном лечении остаются 228 пациентов, один из них - в реанимации, погиб один человек.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент <a href="https://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры массового митинга в Оше с участием экс-мэра Мырзакматова В киргизском Оше проходят массовые митинги, сравнимые по численности бишкекскими. В город прибыл экс-мэр (2009-2013) Мырзакматов, который был заочно осужден за злоупотребление полномочиями, покинул страну и находился в розыске. Он намерен вернуться в кресло и сейчас выступает перед митингующими. 2020-10-09T11:01 true PT0M26S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, бишкек, киргизия, в мире