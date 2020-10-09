Число пострадавших на протестах в Киргизии достигло 1218 человек
11:01 09.10.2020 (обновлено: 11:10 09.10.2020)
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БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости. Число пострадавших в столкновениях силовиков и протестующих в Киргизии достигло 1218, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе минздрава страны.
"По данным на 9 октября, в организации здравоохранения за помощью обратились 1218 человек", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, на настоящий момент на стационарном лечении остаются 228 пациентов, один из них - в реанимации, погиб один человек.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
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