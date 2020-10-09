Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201009/postradavshie-1578974939.html
Число пострадавших на протестах в Киргизии достигло 1218 человек
Число пострадавших в столкновениях силовиков и протестующих в Киргизии достигло 1218, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе минздрава страны. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:01
2020-10-09T11:10
сооронбай жээнбеков
бишкек
протесты в бишкеке
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578710977_0:38:1258:746_1400x0_80_0_0_74588bb8a45d0776f418c9146fa503f3.jpg
<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Число пострадавших в столкновениях силовиков и протестующих в <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> достигло 1218, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе минздрава страны.По его словам, на настоящий момент на стационарном лечении остаются 228 пациентов, один из них - в реанимации, погиб один человек.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент <a href="https://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
бишкек
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры массового митинга в Оше с участием экс-мэра Мырзакматова
В киргизском Оше проходят массовые митинги, сравнимые по численности бишкекскими. В город прибыл экс-мэр (2009-2013) Мырзакматов, который был заочно осужден за злоупотребление полномочиями, покинул страну и находился в розыске. Он намерен вернуться в кресло и сейчас выступает перед митингующими.
2020-10-09T11:01
true
PT0M26S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578710977_108:0:1151:782_1400x0_80_0_0_5df301a309a5317e0d059de0e009779b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сооронбай жээнбеков, бишкек, киргизия, в мире

Число пострадавших на протестах в Киргизии достигло 1218 человек

11:01 09.10.2020 (обновлено: 11:10 09.10.2020)
 
© Sputnik / Эламан Карымшаков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в городе Ош в Киргизии
Участники акции протеста в городе Ош в Киргизии - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Sputnik / Эламан Карымшаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости. Число пострадавших в столкновениях силовиков и протестующих в Киргизии достигло 1218, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе минздрава страны.

"По данным на 9 октября, в организации здравоохранения за помощью обратились 1218 человек", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, на настоящий момент на стационарном лечении остаются 228 пациентов, один из них - в реанимации, погиб один человек.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
Беспорядки в Бишкеке 5 августа 2010 г. - РИА Новости, 1920, 06.08.2010
6 августа 2010, 11:49
Беспорядки в БишкекеКиргизию в четверг снова залихорадило. Несколько тысяч сторонников опального политика и бизнесмена Урмата Барыктабасова, требующего прекращения против себя уголовного преследования, устроили митинги в Бишкеке и близ города Кант. Милиция против участников акции применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
 
Обсудить0
Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековБишкекКиргизияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Названы десять типичных ошибок при приготовлении курицы
01:52Армения пожаловалась в ЮНЕСКО на Азербайджан за обстрел церкви в Карабахе
01:41Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:36В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
01:32Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:17Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
01:06Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
00:56Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
00:52Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
00:28Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
00:25В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
00:11В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:06В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
23:56Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
23:45В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
23:35В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
23:23Британия отозвала посла из Белоруссии
23:14В работе Facebook произошел сбой
23:04В Москве за сутки умерли 30 пациентов с COVID-19
23:02Главы МИД Белоруссии и ЕС провели переговоры
Лента новостейМолния